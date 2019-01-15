一年倒7百萬杯葡萄酒、13.2噸咖啡！紐航飛行冷知識大公開

▲紐西蘭航空公佈多項有趣的飛行冷知識。（圖／記者于佳云攝）

旅遊中心／綜合報導

搭長途飛機時，能享用一杯熱咖啡 、一瓶冰涼啤酒再配一部好電影是再奢侈不過的事，那你知道一間航空公司一年提供了13.2噸的咖啡、51.2萬瓶啤酒，最受歡迎的電影是播放超過16萬次的大娛樂家嗎？紐西蘭航空今日公佈一份過去一年與飛行相關統計資料；除了多項有趣的飛行冷知識外，更可從這份統計中觀察旅客搭機喜好及旅遊趨勢。

紐西蘭航空2018年全年共執飛近18.8萬個航班，旅客總飛行里程數更達298.5億公里。在眾多「空中飛人」當中，其中一位居住於奧克蘭的飛行常客以等同於地球繞行15圈的距離 ─ 63.9萬公里的驚人總飛行距離，勇奪紐西蘭航空2018年「年度最遙遠飛行者」的頭銜！另一位一整年共搭乘371次航班的飛行常客，則勇奪「年度最忙碌飛行者」冠軍，幾乎每天都在機上度過。

▲紐西蘭航空台灣唯一直飛奧克蘭。（圖／紐西蘭航空提供）

為觀察旅客的喜好和旅遊趨勢，紐西蘭航空也以2018年的資料統計出了多樣有趣的機上冷知識，包含紐航於其全球長途航線總計送上超過630萬份餐點，其中經濟艙餐點之一的「馬來雞肉飯」拿下人氣第一名；於機上及貴賓室共倒出超過700萬杯特選紐西蘭葡萄酒，其中又以白蘇維濃 (Sauvignon Blanc) 最受歡迎；另外紐航還在機上提供了51.2萬罐啤酒、發送了多達1,530萬顆旅客們愛不釋手的lollies糖果和660萬包的餅乾。

▲紐西蘭航空有豐富的機上娛樂系統。（圖／記者于佳云攝）

此外，紐航也統計出旅客最愛的機上娛樂項目，包含廣受歡迎的電影 「大娛樂家」總計播放了168,499次、SIX60樂團歌曲CLOSER每月收聽次數達6,503次，多樣的統計結果讓人在搭飛機時多了一項有趣的觀察。

為了慶祝2019年閃亮登場，紐西蘭航空現正推出限時閃購優惠，即日起至1月16日止，台北—奧克蘭不停點直飛往返機票20,900元起（未稅）。紐西蘭航空台北—奧克蘭唯一不停點直飛航線，每週將提供三個往返航班，飛行時間約為11小時。