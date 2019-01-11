泛舟慶新年！沙巴稀有長鼻猴、夢幻螢河陪你過農曆年

文／七逗旅遊網 圖／shutterstock.com提供

今年的農曆春節共有9天連假，享受過闔家團圓的除夕夜(2/4)後，您有什麼計劃？若打算離開冷冷的台灣，一整年都相當溫暖的馬來西亞沙巴是不錯的選擇，還可以賞婆羅洲限定的長鼻猴、美麗的「螢河」，以及玩場刺激的泛舟。想過個難忘的新年，除夕過後熱血飛往沙巴度假吧！



▲巨大的鼻子、白色的尾巴，是長鼻猴的特徵。（圖／shutterstock.com提供）

以南中國海為界線，馬來西亞可以分成東馬、西馬，位在婆羅洲北部的沙巴屬於東馬地區，由於離赤道不遠，因此不論什麼時候來到這裡都十分暖和。在沙巴，你有機會看到瀕臨絕種、婆羅州才有的長鼻猴。雄性的長鼻猴擁有超巨大、下垂的鼻子，甚至還遮住了一部分的嘴巴，白色的長尾巴也非常特殊，讓人一眼就能認出。牠還有一個特別的身分─猴界的情聖，總是能看到牠們身旁圍繞著許多長鼻猴迷妹。當你搭乘小船穿梭在沙巴的熱帶雨林間，請睜大眼睛，稀有的長鼻猴就隱藏在這裡喔！



▲想遇見長鼻猴及成群的螢火蟲，搭船來沙巴紅樹林探險就對了。（圖／shutterstock.com提供）

親眼目睹長鼻猴的英姿後，可別急著離開，晚上的雨林還有「好看的」等著你喔！當天色漸漸變暗，雨林間開始出現點點螢光，最後甚至形成一片螢光海，就像是把天上的星空搬到了地面上，這場由螢火蟲帶來的視覺饗宴，將讓你度過一個難忘的夜晚。



▲九如河泛舟刺激又有趣。（圖／shutterstock.com提供）

想來點刺激的體驗，絕對不能錯過九如河泛舟！於高潮迭起的九如河激流中，搭著橡皮艇隨著水流搖擺，盡情放聲尖叫吧！這趟長約6-7公里的河程相當刺激，但也十分安全，途中將有專業的河流導遊陪伴。泛舟之餘，還可以順便觀賞兩旁遼闊的梯田、河谷及椰林風光，這趟九如河泛舟之旅將帶給你豐富又驚險的感官體驗。

跟著芬達旅遊在2/5出發到沙巴，安排入住2晚海濱Villa，步行就能輕鬆抵達乾淨柔軟的沙灘，每間客房都是享受絕美海上日落的好地點。趁著過年全家團聚時，帶著家人們一起到沙巴度假吧！

推薦行程：

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