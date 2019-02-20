北部8家好吃甜甜圈大集合　台式日式創意版都有

點評：脆皮鮮奶甜甜圈超讚><

文、圖／Ireneの吃喝玩樂

甜甜圈，一種用麵粉、糖、奶油、雞蛋所製作並經過油炸的甜點，從傳統的裹糖粉中空環狀到麵團中包入各種口味的甜甜圈，或是加以粉飾成各形各色的創意甜甜圈，都廣受民眾喜愛，無論是早餐、午後還是宵夜都很合適，可口而不會造成身體太大的負擔，特別整理甜甜圈懶人包，不管你是愛傳統味還是創新口味，都要收藏起來。

台式甜甜圈

脆皮鮮奶甜甜圈

晴光市場很紅的甜甜圈，常常不只要排隊還很容易買不到，顛覆傳統甜甜圈的口感，外皮炸的非常的脆，卡滋卡滋的餅乾，內層的麵包體鬆軟，裹上的糖粉夾雜著奶粉，吃起來偏甜，卻又有淡淡的奶香，不油不膩。

三十年甜甜圈 雙胞胎

超過30年老攤的甜甜圈雙胞胎，是在地人下午茶的首選，現在要找到傳統中空環狀裹上糖粉的甜甜圈反而很難，這種傳統口感還是令人魂牽夢縈。



小米甜甜圈

原住民小米甜甜圈-米沙路娃娃

這陣子竄紅的小米甜甜圈，引燃陣陣甜甜圈風潮，米沙路娃娃原住民小米甜甜圈沒有固定店面跟攤位，想吃需隨時注意粉絲頁的公告，幾乎一出現就造成大批民眾排隊購買，非常的夯！實際上也的確好吃。

美濃泰涼

喜歡小米甜甜圈又無法配合米沙路娃娃的時間跟地點，那麼可以考慮到美濃泰涼買吧！原本以古早味清冰為主的美濃泰涼，也加入小米甜甜圈的販售，隨時想吃就買的到，方便許多。

日系甜甜圈

Hara Donuts

日本超人氣的豆乳甜甜圈，來自日本神戶的甜點店，淡淡的豆香，甜度超低，口感介於甜甜圈跟磅蛋糕之間的口感，屬於比較紮實路線，但也不至於過乾，邊吃甜甜圈邊喝茶搭配，覺得剛剛好。

Haritts

來自日本東京火紅的Haritts甜甜圈，每天供應的口味都不一樣，薄博的糖粉，不厚重，甜甜圈不走超Q彈的路線，也不走紮實風格，介於一般甜甜圈與麵包之間的口感，略帶蓬鬆軟、也略帶軟Q，一吃馬上就可發現Haritts甜甜圈的不同，更難得的是，不見油炸過油膩，吃來更不膩口，吃過就會愛上的日式純粹感。

台灣鳳月堂(果樹園のしずく)

日本超人氣的和菓子百年名店「東京．赤坂．鳳月堂」，在台灣設立直營店「果樹園のしずく」；由日本師傅來台駐店製作與指導，稍作改良成為台灣人接受的口感，更榮獲桃園最佳伴手禮之榮耀。「烤甜甜圈禮盒」超繽紛超可愛，自用送禮兩相宜，看了心情就瞬間變超好。

Mister Donut

曾經風靡一時的Mister Donut，在剛進駐台灣時的大排長龍仍在腦海中，隨著分店越開越多，現在幾乎不太需要排隊，口味推陳出新，基本款很耐吃，即便退燒還是有不少民眾三不五時會買來解饞一下。





台灣人ㄟ脆皮鮮奶甜甜圈

電話：02-2550-9914

地址：台北市中山區雙城街17巷24號

營業時間：11:00~19:30

原住民小米甜甜圈-米沙路娃娃

擺攤時間、地點請見粉絲頁公告

美濃泰涼 台北店

電話：0966-636-188

地址：台北市大同區哈密街59巷21弄 13-1號

營業時間：10:00~20:00，暫無固定公休日(公休會於FB及IG公告)

Hara Donuts

電話：02-8751-6288

地址：台北市內湖區瑞光路583巷31號

營業時間：11:00-21:30

Haritts

電話：02-8771-0645

地址：台北松山區復興北路81巷33號

營業時間：11:00~19:00 (星期日休)

台灣鳳月堂(果樹園)

電話：03-355-8715

地址：桃園市中正五街223號

營業時間：11:00~20:00

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