北部8家好吃甜甜圈大集合　台式日式創意版都有

文、圖／Ireneの吃喝玩樂
甜甜圈，一種用麵粉、糖、奶油、雞蛋所製作並經過油炸的甜點，從傳統的裹糖粉中空環狀到麵團中包入各種口味的甜甜圈，或是加以粉飾成各形各色的創意甜甜圈，都廣受民眾喜愛，無論是早餐、午後還是宵夜都很合適，可口而不會造成身體太大的負擔，特別整理甜甜圈懶人包，不管你是愛傳統味還是創新口味，都要收藏起來。
台式甜甜圈
脆皮鮮奶甜甜圈
晴光市場很紅的甜甜圈，常常不只要排隊還很容易買不到，顛覆傳統甜甜圈的口感，外皮炸的非常的脆，卡滋卡滋的餅乾，內層的麵包體鬆軟，裹上的糖粉夾雜著奶粉，吃起來偏甜，卻又有淡淡的奶香，不油不膩。
三十年甜甜圈 雙胞胎
超過30年老攤的甜甜圈雙胞胎，是在地人下午茶的首選，現在要找到傳統中空環狀裹上糖粉的甜甜圈反而很難，這種傳統口感還是令人魂牽夢縈。
小米甜甜圈
原住民小米甜甜圈-米沙路娃娃
這陣子竄紅的小米甜甜圈，引燃陣陣甜甜圈風潮，米沙路娃娃原住民小米甜甜圈沒有固定店面跟攤位，想吃需隨時注意粉絲頁的公告，幾乎一出現就造成大批民眾排隊購買，非常的夯！實際上也的確好吃。
美濃泰涼
喜歡小米甜甜圈又無法配合米沙路娃娃的時間跟地點，那麼可以考慮到美濃泰涼買吧！原本以古早味清冰為主的美濃泰涼，也加入小米甜甜圈的販售，隨時想吃就買的到，方便許多。
日系甜甜圈
Hara Donuts
日本超人氣的豆乳甜甜圈，來自日本神戶的甜點店，淡淡的豆香，甜度超低，口感介於甜甜圈跟磅蛋糕之間的口感，屬於比較紮實路線，但也不至於過乾，邊吃甜甜圈邊喝茶搭配，覺得剛剛好。
Haritts
來自日本東京火紅的Haritts甜甜圈，每天供應的口味都不一樣，薄博的糖粉，不厚重，甜甜圈不走超Q彈的路線，也不走紮實風格，介於一般甜甜圈與麵包之間的口感，略帶蓬鬆軟、也略帶軟Q，一吃馬上就可發現Haritts甜甜圈的不同，更難得的是，不見油炸過油膩，吃來更不膩口，吃過就會愛上的日式純粹感。
台灣鳳月堂(果樹園のしずく)
日本超人氣的和菓子百年名店「東京．赤坂．鳳月堂」，在台灣設立直營店「果樹園のしずく」；由日本師傅來台駐店製作與指導，稍作改良成為台灣人接受的口感，更榮獲桃園最佳伴手禮之榮耀。「烤甜甜圈禮盒」超繽紛超可愛，自用送禮兩相宜，看了心情就瞬間變超好。
Mister Donut
曾經風靡一時的Mister Donut，在剛進駐台灣時的大排長龍仍在腦海中，隨著分店越開越多，現在幾乎不太需要排隊，口味推陳出新，基本款很耐吃，即便退燒還是有不少民眾三不五時會買來解饞一下。
台灣人ㄟ脆皮鮮奶甜甜圈
電話：02-2550-9914
地址：台北市中山區雙城街17巷24號
營業時間：11:00~19:30
原住民小米甜甜圈-米沙路娃娃
擺攤時間、地點請見粉絲頁公告
美濃泰涼 台北店
電話：0966-636-188
地址：台北市大同區哈密街59巷21弄 13-1號
營業時間：10:00~20:00，暫無固定公休日(公休會於FB及IG公告)
Hara Donuts
電話：02-8751-6288
地址：台北市內湖區瑞光路583巷31號
營業時間：11:00-21:30
Haritts
電話：02-8771-0645
地址：台北松山區復興北路81巷33號
營業時間：11:00~19:00 (星期日休)
台灣鳳月堂(果樹園)
電話：03-355-8715
地址：桃園市中正五街223號
營業時間：11:00~20:00