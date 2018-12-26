料爆多！蘆洲創意早餐「整塊布丁、蘿蔔糕」夾進熱壓吐司

▲新北蘆洲竟有業者把「整塊布丁」夾進熱呼呼吐司裡。（圖／Ireneの吃喝玩樂提供，以下皆同，請勿隨意翻拍，以免侵權）

記者彭懷玉／綜合報導

熱壓吐司出奇招，吃膩火腿、起士口味，新北蘆洲竟有業者把「整塊布丁」夾進熱呼呼吐司裡，部落客「Ireneの吃喝玩樂」就在《旅遊超爽的！》社團分享這家超新奇的「布丁熱壓吐司」。

▲「咕巴肚」最初位在台北市西寧南路上，因為租約到期，在2018年5月搬遷到蘆洲區九芎街。

「咕巴肚」最初位在台北市西寧南路上，因為租約到期，在2018年5月搬遷到蘆洲區九芎街，將原本的早安吐司改名為「咕巴肚」，以台語發音就是ㄍㄡˋ ㄅㄚ ㄉㄡˋ，希望顧客吃得健康之外，即使是大食怪的男生都能吃飽飽。

▲布丁熱壓吐司是近半個月才推出的隱藏版。

老闆黃小姐表示，布丁熱壓吐司是近半個月才推出的隱藏版，因為朋友看到日本的報導才推薦給她，經過多次嘗試後發現真的可行。冰涼的原味布丁碰上熱壓吐司，再任選花生、草莓、巧克力醬一起入口，醬料的甜加上布丁的軟Q，滋味十分特別，很適合當甜點，也有不少小朋友直接當早餐吃。

▲泰式蘿蔔糕熱壓竟然沒有違和感，層次鮮明、飽足感也很夠。



點了泰式蘿蔔糕熱壓的Irene說，吐司塗抹上泰式酸辣醬後，再配上蘿蔔糕一起吃竟然沒有違和感，層次鮮明、飽足感也很夠。談到當初怎麼會發想出這些「混搭口味」？黃老闆笑說，現在很多男生都吃不太夠，一次都要點2份早餐，才想到若將兩樣主食混搭，等於只要點一份就好，一份50元也更划算。

▲店內還有脆皮蛋餅、烤吐司和漢堡系列，全都能將配料任意混搭。

以熱壓吐司為主打的創意早餐店，還有脆皮蛋餅、烤吐司和漢堡系列，特別口味全都能任意混搭，菜單上的固定選項就多達8頁A4紙這麼多！每個月還會推出限定隱藏版口味，像是沙茶豬排高麗菜等，會定期在粉絲專頁上公布新口味。

咕巴肚

地址：新北市蘆洲區九芎街113號

營業時間：平日06:00-13:30；假日07:00-14:00

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