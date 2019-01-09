文／七逗旅遊網 圖／盈達旅遊提供
最多彩多姿的春季就要來臨，現在就可以開始規劃賞櫻之旅囉！由於日本的櫻花是從南開到北，因此九州地區的櫻花滿開期較早，大約落在3月底，一直到4月初，都能欣賞最美的櫻花。想搶先賞櫻，又不想人擠人的你，就來九州賞櫻吧！
▲春天賞小城公園的櫻花正是時候。（圖／盈達旅遊提供）
到九州賞櫻，小城公園、御船山公園、福岡舞鶴公園這些賞櫻名所你絕不能錯過！名列日本賞櫻百選之一的小城公園，也同時是日本歷史百選公園之一，是由過去的藩主用心建造的日式庭園。相較其他位在繁華市區的賞櫻景點，這裡顯得清幽許多，非常適合在櫻花樹下悠閒地野餐。春天來臨時，公園內3千棵櫻花將會一一盛開，形成一片櫻花海，茂密的櫻花遮蓋住天空，讓藍天彷彿被染成了浪漫的粉紅色。
▲御船山樂園的櫻花在春季時爭妍鬥艷。（圖／盈達旅遊提供）
想一次賞不同品種的櫻花，來御船山樂園就對了！御船山樂園為池泉迴遊式庭園，園內種植了染井吉野櫻、枝垂櫻、彼岸櫻、八重櫻、大島櫻花等約2千株的櫻花，或粉或白的色彩再配上武雄市的象徵─如水墨畫般的御船山，讓園內的景觀看起來層次相當豐富。在櫻花之後，接力盛開的還有鮮豔的杜鵑花，當你感受到「櫻吹雪」的夢幻景像，粉嫩的櫻花花瓣像是紛飛的細雪，就是御船山樂園2萬多株的杜鵑花即將被喚醒的時刻！
▲賞櫻勝地─福岡舞鶴公園。（圖／盈達旅遊提供）
玩福岡市，必來的賞櫻景點絕對是福岡舞鶴公園！福岡舞鶴公園位在古色古香的福岡城跡內，來這裡，一次就能欣賞兩種日式經典，櫻花與古城的絕妙組合看起來特別詩意，不時能見到販售和風美食的小攤販。坐在櫻花樹下一邊品嚐日式美味，一邊賞櫻，是春季最棒、最悠閒的享受。登上公園中的福岡城遺址，還能輕鬆掌握整片櫻花林和福岡市的風光。
▲住進利索納久住高原溫泉飯店，輕鬆感受睡在星空下的超棒體驗。（圖／盈達旅遊提供）
春天，到阿蘇久住國家公園，既能欣賞盛開的百花，又能在滿天繁星的注視下，享受一個浪漫閃亮的夜晚！跟著盈達旅遊限定行程玩九州，將能到九州賞櫻名勝欣賞春天最美的風景，還能入住坐落在高原上，彷彿與大自然融為一體的利索納久住高原溫泉飯店，新鮮乾淨的空氣讓人身心舒爽，一打開窗戶就能見到遼闊的草原、耀眼的星空，讓人像是置身歐洲瑞士一樣，度假感十足的絕佳體驗令人捨不得離開。
▲利索納久主廚私房法式餐選用豊後牛ぶんごぎゅう。（圖／盈達旅遊提供）
特別值得注意的是，盈達旅遊特別安排的利索納久主廚私房法式餐中，特別選用了大分縣的頂級牛肉－豐後牛「豊後牛ぶんごぎゅう」，位於日本九州東北部的大分縣，被稱為九州屋頂，土地肥沃，亦屬溫泉地帶，得天獨厚的氣候非常適合飼養農業。豐後牛，屬三級以上的上等黑毛和牛，以其脂肪分佈平均聞名，肉香嫩滑、肉汁飽滿的特殊口感，保證讓您吃過懷念沒吃想念啊！
推薦行程：
▲ 九州百選星櫻賞．國家公園住一晚五日►►►
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電話：02-7728-7717
日本九州賞櫻攻略 搶先賞櫻來這些地方準沒錯！
文／七逗旅遊網 圖／盈達旅遊提供
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