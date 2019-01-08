結束就是開始　6處用漂流木創造的藝術美景

文／Sharelife分享生活

（本文獲得 「Sharelife分享生活」授權刊登，原文在此）

六處因為人文、地理、天災而創立出的獨特景觀，讓漂流木能夠重生，不管是變成藝術品，或是休憩亭，都讓結束化為開始，一段結束的旅程就是另一段的開始。

載浮載沉的漂流木，有一天也能重新定義自己，得到新的價值，就像人生的道理一般「沒有人是不被需要的」，漂流木經過藝術家的塑造，雖然已經結束身為樹木的人生，卻是另一段嶄新的開始，而台灣也有不少將漂流木製作成美麗藝術的好去處，這六個不讓裝置藝術專美於前的景點，推薦給愛旅行的玩家。



台南 加利利漂流木方舟教堂



▲圖片來源：flickr@大雄汪提供



因八八風災時仍安然無恙，而成為安置災民的場所的「加利利漂流木方舟教堂」，為了讓大家記取大自然的反撲教訓、愛惜自然土地，由屏東林管處協助，提供漂流木打造方舟教堂，成為提醒風災的記號，漂流木教堂門面由68根直立漂流木排列而成，中間豎立著十字架，會堂裡外讓人彷彿置身方舟，前後堂經典的彩虹記號與翠綠山野布幕，非常值得前來拍照打卡。



地址：台南市玉井區三埔里83-1號



花蓮 平地森林園區－彩繪生命寶樹



▲圖片來源：花蓮林區管理處提供



由藝術家葉蕾蕾老師運用181根漂流木與一棵雀榕，製成的藝術作品「生命寶樹」，是與民眾一同創作而成的藝術迷宮，讓人在穿梭時能親近大自然與藝術品，每年的「彩繪更新活動」，也吸引許多人前來嘗鮮，讓自己的彩繪一整年都展演在寶樹上，同時也享受園區裡豐沛的芬多精。



地址：大農大富平地森林園區



台東 迦路蘭遊憩區



▲圖片來源：東部海岸國家風景區管理處提供



「迦路蘭遊憩區」是去東海岸旅行時，最佳的休息站，在這除了可以欣賞自然美景，也有許多漂流木組成的裝置藝術，有我的好朋友、類窗櫺、日昇之舞、風車組、哭泣的露珠等，就連休息的涼亭也可以看到漂流木，另在夏秋的季節，更會集結許多藝術創作者，打造手創市集，讓來到這裡的遊客，可以慢活欣賞自然、簡單、質樸的海岸風情。



地址：台東縣台東市台11線157公里



台26線旭海段



▲圖片來源：ig@sunyin0818提供



台灣少見保有原始風貌的濱海公路，路旁更有用漂流木做成的藝術休憩亭、儲水用的水撲滿，因融入生態工法和人文藝術，因此奪得全國優良景觀道路金路獎，路旁就是太平洋的旭海段，沿途各種奇石、海灘、港仔沙漠、熱帶海岸原生林、旭海溫泉、九鵬基地等，大自然的景觀成為許多環島人喜愛的景點，更被喻為是「好客的幸福公路」。



地址：台26線旭海段



桃園 風禾公園－（桃園國際漂流木藝術節）



▲天皿 王文志作品 圖片來源：桃園市政府文化局提供



桃園市政府舉辦的「桃園國際漂流木藝術節」，由8組國內外藝術家現場創作，因希望能將桃園打造成無圍牆美術館，便將風禾公園塑造為「園中之園」，交會自然與人文的探索想像，八組作品分別為國外藝術家創作，「象牙塔」、「飛行森林」、「樹」、「呼吸」、國內藝術家創作「時空之門」、「天皿」、「山水之間」、「眼蟲計畫-森林漫遊記事」，由東西方對園林的文化想像，探索漂流木的可能性。



地址：桃園市桃園區慈文路、吉祥三路口

彰化 福寶濕地



▲圖片來源：Cairns Wei提供，版權所有不得轉載



在地人的私房景點，位於福興鄉的福寶濕地，用漂流木營造出宛如廢墟般的氣氛，當坐在用漂流木搭建的景觀台時，不僅能欣賞夕陽，也能體會到空氣中瀰漫的安定，當順著道路走向盡頭時，更能一覽270度的濕地美景。



地址：彰化縣福興鄉新生路臨63號



當在欣賞漂流木時，總能感覺到樹木生命的力量，每道紋路與刻橫，都敘說著他們的記憶，不管是曾為綠意盎然的記憶，枯老衰竭的經歷或是嶄新的現在，都提醒著我們，人生永遠都能展開一段新的開始。