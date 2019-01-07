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即日起買票就要付！日本1000日圓「出國稅」開收　10種人免稅

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▲▼自助旅行，自助遊，自助行，旅客，團體旅客，背包客，商務客，商務旅客，親子旅遊，家庭旅行，遊客，觀光客。（圖／記者蔡玟君攝）

▲從7日起於日本出境都要支付出國稅。（圖／記者蔡玟君攝）

旅遊中心／綜合報導

日本1000日圓「出國稅」（約新台幣280元）從7日起開始徵收，根據日本國稅廳規定，出國稅需附加在機票、船票等附加稅金內，因此從即日起，在購買機票或船票時，稅金價格就會增加出國稅一項，但國稅廳日前也已公布有10種人與情況可享有免稅。

日本從7日起開始收取出國稅，對象包括本國民眾與全球旅客，只要是從日本出國的旅客，都必須支付1000日圓，屆時稅收將用來改善觀光設施資源，期望可以實現2020年訪日外國旅客能達到4000萬人目標。

▲▼日本旅遊，日本出境，商務客，商務旅客，親子旅遊，家庭旅遊，自助旅行，FIT，自助旅遊，爆買，機場報到，托運行李，成田機場，成田國際機場。（圖／記者蔡玟君攝）

▲日本成田國際機場。（圖／記者蔡玟君攝）

日本國稅廳也在日前指出，原則上只要是在1月7日前訂購的機票、船票，都不會收取出國稅，即使是購買7日後才前往日本旅遊的行程，但只要在7日之前訂購，原則上都不會收出國稅。但如果在7日之後才購票，或是更改離開日本的時間（例如延後幾天離境等），就會被收取出國稅。此外，由於部分旅客會為了隨身大件行李（例如大件樂器），1人購買2張機票的情況，屆時也只需付1個人的出國稅即可。

▲▼機長，空服員，機師，空姐，地勤，機組人員，空服，空服人員。（圖／記者蔡玟君攝）

▲機組人員可以不用支付出國稅。（圖／記者蔡玟君攝）

雖然基本上不分海內外旅客都必須支付1000日圓出國稅，但國稅廳也表示，有以下10種人與情況不需要支付，包括：

1.未滿2歲幼兒
2.船舶或航空機組乘務員
3.經日本轉機，且於24小時內離境日本的旅客
4.搭乘公用船或公務機（例如政府專機）出國的旅客
5.強制遣返出境日本的人員
6.從日本出國，因為天氣原因或機材突然損壞必須返回日本的旅客
7.因天氣原因必須緊急入境日本的旅客
8.派駐日本的外交官
9.遠洋漁業者
10.國家貴賓

關鍵字： 出國稅 日本旅遊 日韓風

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