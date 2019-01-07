生日揪人去！SUNNY BUFFET再推兩人同行當日壽星免費



▲SUNNY BUFFET。(圖／王朝大酒店提供)



記者黃士原／台北報導

台北王朝大酒店2019年延續全台最強壽星優惠，即日起至12月31日止，旗下自助餐廳SUNNY BUFFET推出兩人同行、壽星當日用餐免費的優惠；中餐廳玉蘭軒免費招待當月壽星享有壽桃與主廚特製前菜；SUNNY CAFE只要消費滿200元，壽星即可兌換主廚特製蛋糕乙塊。

SUNNY BUFFET提供早餐、午餐、下午茶及晚餐四個餐期，擁有挑高的用餐空間，最多可容納300席，包含兩個獨立包廂，適合壽星糾團舉辦生日派對活動。當日壽星在SUNNY BUFFET任一餐期用餐，兩人或以上同行，壽星即可免費用餐，僅需付服務費；當月壽星用餐，四人以上同行，壽星可享5折優惠。此外，壽星用餐皆可獲得乙張「SUNNY BUFFET單人用餐5折酬賓券」。





▲SUNNY BUFFET必吃的爐烤牛肉。(圖／王朝大酒店提供)

位於台北王朝大酒店二樓的中餐廳玉蘭軒，提供江浙、粵式及台式料理，現場提供獨立包廂及一般座位區，玉蘭軒規劃壽星好禮，現場招待壽桃及主廚特製前菜，另外還可獲得乙張「玉蘭軒單點8折酬賓券」。而位於台北王朝大酒店一樓的咖啡廳SUNNY CAFE，當月壽星消費滿200元，即可免費兌換主廚特製蛋糕乙塊。





▲玉蘭軒規劃壽星好禮，現場招待壽桃及主廚特製前菜。(圖／王朝大酒店提供)