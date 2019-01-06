ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

2019日本環球影城必買！柯南／怪盜基德爆米花桶超生火

ETtoday旅遊雲

▲▼日本環球影城名偵探柯南。（圖／翻攝自日本環球影城官網）

▲日本環球影城推出名偵探柯南／怪盜基德爆米花桶。（圖／翻攝自日本環球影城官網）

記者蔡玟君／綜合報導

日本環球影城每年年初開始的盛大系列活動「Cool Japan」今年迎來5週年，活動內容也比往年更加盛大！其中自推出以來就備受喜愛的《名偵探柯南》區域，今年除了推出3大主題外，更首次推出「柯南／怪盜基德爆米花桶」，成為這次Cool Japan系列活動中必買紀年品。

▲▼日本環球影城名偵探柯南。（圖／翻攝自日本環球影城官網）

▲日本環球影城名偵探柯南爆米花桶。（圖／翻攝自日本環球影城官網）

日本環球影城各種設計造型爆米花桶一直以來都是園區人氣周邊之一，繼2018年推出美少女戰士設計爆米花桶掀起搶購潮後，2019年在名偵探柯南設施區域以今年主題推出「柯南／怪盜基德爆米花桶」，方形的爆米花桶設計，外殼是柯南經典的藍色西裝搭配紅色蝴蝶結設計，而怪盜基德款則是白色西裝搭配紅色領帶，宛如小型公事包般，一推出就立刻成為話題。

▲▼日本環球影城名偵探柯南。（圖／翻攝自日本環球影城官網）

▲日本環球影城名偵探柯南變聲蝴蝶結。（圖／翻攝自日本環球影城官網）

▲▼日本環球影城名偵探柯南。（圖／日本環球影城提供）

▲日本環球影城2019年打造名偵探柯南史上最大脫逃遊戲。（圖／日本環球影城提供）

2019Cool Japan《名偵探柯南》設施區域更加盛大，共分為3個主題，分別是密室逃脫、樂園解謎挑戰和主題餐廳，此次主題加入柯南和服部平次最大對手－怪盜基德來設計，怪盜基德共發下3張預告信，讓旅客分別在密室逃脫、樂園解謎挑戰與主題餐廳中體驗，同時更推出一系列名偵探柯南與怪盜基德的周邊，例如變聲蝴蝶結、怪盜基德的帽子與披風等。

「Universal Cool Japan」是每年日本環球影城固定於年初打造的期間限定樂園，結合人氣動畫與漫畫主題，打造出VR互動、密室脫逃、雲霄飛車等多樣化遊樂設施，已成為動漫迷朝聖的熱門活動。適逢2019年滿五週年，園方宣布擴大活動舉辦期間，從2019年1月18日為止持續至8月25日為止，比往年還多2個月時間可以體驗，除了名偵探柯南外，還有美少女戰士、首度登場的魯邦三世、進擊的巨人等。

關鍵字： 日本環球影城 大阪旅遊 日本旅遊 日韓風

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

蹲下大露性感蕾絲紅丁字褲　路人驚呆掩面：我看了什麼...

推薦閱讀

與柯南一起拆炸彈抓犯人！日本環球推史上最大脫逃遊戲

全新魔法秀、小小兵迎賓！2019日本環球影城三大必玩系列活動

期間限定！日本環球影城2019年首推「魯邦三世雲霄飛車」

日本環球2019年起推「淡旺季門票制」3種價格最貴8700日圓

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

帶著行李入住　體驗五星級露營

2019花蓮最受矚目2間新開飯店

嘉義人一月入住富野渡假酒店0元

高雄星空肉肉吃到飽＋冰火五重天

桃園平價火鍋吃龍蝦不用300元

桃園6大新開景點

苗栗新開露營地雲海如「白色巨浪」

超愜意！龍潭籃球場旁的咖啡館

中壢文青風一日遊！抄經、手作乾燥花

精選「全台6處玻璃教堂」超浪漫！

熱門行程

最新新聞更多

冬季出國打包行李小心這6個錯誤

桃園超低調神秘甜點工作室

日本環球必買！柯南爆米花桶超生火

和平飯店隱藏行程穿越30年代老上海

不能拍照打卡的旅行你會想去嗎？

台中橫濱家系拉麵可以客製化

東區人氣港式餐廳奶茶王

薰衣草來了！浪漫紫色花海只到3月

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366