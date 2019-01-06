2019日本環球影城必買！柯南／怪盜基德爆米花桶超生火

▲日本環球影城推出名偵探柯南／怪盜基德爆米花桶。（圖／翻攝自日本環球影城官網）

記者蔡玟君／綜合報導

日本環球影城每年年初開始的盛大系列活動「Cool Japan」今年迎來5週年，活動內容也比往年更加盛大！其中自推出以來就備受喜愛的《名偵探柯南》區域，今年除了推出3大主題外，更首次推出「柯南／怪盜基德爆米花桶」，成為這次Cool Japan系列活動中必買紀年品。

▲日本環球影城名偵探柯南爆米花桶。（圖／翻攝自日本環球影城官網）

日本環球影城各種設計造型爆米花桶一直以來都是園區人氣周邊之一，繼2018年推出美少女戰士設計爆米花桶掀起搶購潮後，2019年在名偵探柯南設施區域以今年主題推出「柯南／怪盜基德爆米花桶」，方形的爆米花桶設計，外殼是柯南經典的藍色西裝搭配紅色蝴蝶結設計，而怪盜基德款則是白色西裝搭配紅色領帶，宛如小型公事包般，一推出就立刻成為話題。

▲日本環球影城名偵探柯南變聲蝴蝶結。（圖／翻攝自日本環球影城官網）

▲日本環球影城2019年打造名偵探柯南史上最大脫逃遊戲。（圖／日本環球影城提供）

2019Cool Japan《名偵探柯南》設施區域更加盛大，共分為3個主題，分別是密室逃脫、樂園解謎挑戰和主題餐廳，此次主題加入柯南和服部平次最大對手－怪盜基德來設計，怪盜基德共發下3張預告信，讓旅客分別在密室逃脫、樂園解謎挑戰與主題餐廳中體驗，同時更推出一系列名偵探柯南與怪盜基德的周邊，例如變聲蝴蝶結、怪盜基德的帽子與披風等。

「Universal Cool Japan」是每年日本環球影城固定於年初打造的期間限定樂園，結合人氣動畫與漫畫主題，打造出VR互動、密室脫逃、雲霄飛車等多樣化遊樂設施，已成為動漫迷朝聖的熱門活動。適逢2019年滿五週年，園方宣布擴大活動舉辦期間，從2019年1月18日為止持續至8月25日為止，比往年還多2個月時間可以體驗，除了名偵探柯南外，還有美少女戰士、首度登場的魯邦三世、進擊的巨人等。