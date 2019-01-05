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濃濃的奶香味　這2家香港蛋塔名店台灣都吃得到

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▲泰昌餅家的蛋塔皮是用曲奇(餅乾)製成。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

台灣吃貨超愛蛋塔！香港中環老字號餅店泰昌餅家招牌曲奇蛋塔被譽為地表最好吃的蛋塔，2018年11月底正式進駐台灣，從開幕至今仍是大排長龍。而來自香港的蛋塔名店還有檀島的192層酥皮蛋塔，現在雖然開出多家分店，許多人還是會慕名前往購買蛋塔。

▲泰昌餅家台灣首店11/29插旗板橋。（圖／記者黃士原攝）

泰昌餅家蛋塔是許多遊客到香港必買的伴手禮名店，目前旗下分店共有香港17家、新加坡2家、台灣1家，曾創下年銷275萬顆紀錄，台灣首店插旗板橋車站的環球購物中心，開幕首日祭出招牌蛋塔買1送1，限量6000顆輕鬆被搶購一空。

泰昌餅家首創的曲奇蛋撻與一般蛋塔使用酥皮塔皮不同，使用加了牛油的餅乾塔皮，比較不油膩，抓住台灣人的胃，而蛋漿就只有蛋、牛奶、水與砂糖等食材，沒有多餘的添加物。




▲檀島蛋撻光酥皮製作就要花上3天。(圖／黃士原攝)

檀島香港茶餐廳的蛋塔其最為特色就是192層的酥皮，鬆、脆、香，層層分明。檀島咖啡第二代傳人楊劭業表示，檀島的蛋塔皮會將製作好的水皮與油皮冰鎮一個晚上，然後隔天開酥後折出192層，為了讓麵糰與油脂的層次分明，會再冷藏一晚，隔日再取出放在蛋塔模具成型，這時還要再冷藏一個晚上，光是酥皮製作過程須經過3天。

檀島香港茶餐廳去(2018)年底正式以新型態外帶店型「檀島咖啡」進駐微風南京，新型態店型主攻微風南京附近商圈外帶市場，除了招牌蛋撻，原味菠蘿油之外，更增設門市限定的港式撈丁與蜜汁叉燒菠蘿包等7款種限定餐點。

泰昌餅家
地址：新北市板橋區縣民大道二段7號(板橋車站B1，原漢堡王店址)
電話：02 2969 2989

檀島咖啡(外帶店)
地址：台北市松山區南京東路三段337號1樓
電話：(02) 6617-1758

關鍵字： 美食情報 蛋塔

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