開啟新年海上假期！小資也能奢華遊　2019精選遊輪航程推薦

▲遊輪旅遊在台灣越來越受歡迎。（圖／星夢郵輪提供）

記者于佳云／台北報導

迎接嶄新的一年，2019的第一趟旅程不妨從海上開始吧！《ETtoday新聞雲》整理了推薦給台灣旅客2019年上半年的精選航程，當中包括歌詩達郵輪旗下2艘全新船隻、公主遊輪首次推出的3日小資航程和星夢郵輪全新的「探索夢號」，現在就規劃一趟精彩的遊輪假期！

歌詩達郵輪

擁有「海上藝術之船」稱號的8.5萬噸歌詩達郵輪‧大西洋號(Costa Atlantica)將於4月來台，郵輪上的設計風格與命名，皆採用義大利電影與藝術發想而出，並多處採用電影大師費里尼《甜蜜生活》、《蝴蝶夫人》等代表作品。在郵輪上，也可隨處看到哥德式、古羅馬式等義大利相關的建築藝術風格，船上擺放高達450件藝術作品，將義大利的藝術文化完整呈現，船上設有與世界最古老的咖啡館，也是海上唯一分店的「費洛里安咖啡廳」，讓人沉浸在義大利藝術文化般的氛圍。

▲充滿義式風情的大西洋號。（圖／歌詩達郵輪提供）

緊接著，歌詩達郵輪．威尼斯號（Costa Venezia）也即將在3月下水，並在2019年5月首次來台，船上設計概念以經典威尼斯場景為主，包含：貢多拉大運河、聖馬可廣場與鳳凰大劇院等，13.5萬噸的威尼斯號，一踏進就能感受出彷彿在義大利威尼斯中的氛圍之美，船上擁有13間多種不同特色餐廳，包含了義式、中式、西式與日式等，同時為了讓台灣旅客體驗到更多義式風情。

▲▼登上威尼斯號彷彿一秒到義大利。（圖／歌詩達郵輪提供）

歌詩達郵輪看好台灣郵輪市場發展，在2019年推出三艘以基隆母港航線，共計11條航線。歌詩達郵輪‧大西洋號推出2019/04/07【基隆-沖繩-宮古島-石垣島】5天4夜航線；歌詩達郵輪‧威尼斯號推出2019/05/09【基隆-鹿兒島-宮崎-大阪-高知】8天7夜航線；歌詩達郵輪‧新浪漫號自2019/10/09~2019/11/10共推出9條3天2夜到6天5夜的日韓航線，包含：日本的沖繩、宮古島、石垣島以及韓國的濟州島。

公主遊輪

公主遊輪在2019年主推頗受台灣旅客歡迎的盛世公主號及太陽公主號，分別帶來3至7天的日韓航程。為了一圓小資族的遊輪夢，公主遊輪在4月推出首次的3日石垣島自主遊，另外也有長天數行程，不僅前往國人最愛的日本，更將帶領旅客前往韓國釜山、麗水、濟州島，感受不一樣的風情。

▲▼盛世公主船上有海上天空步道。（圖／記者于佳云攝）

盛世公主號自4月至7月共推出26個航次，包含：【石垣島自主遊3天】、【福岡、釜山自主遊6天】、【長崎、麗水、濟州島自主遊7天】和【鹿兒島、釜山自主遊6天】等。太陽公主號則自7月9月推出19個航次，包含：【沖繩、石垣島自主遊4天】、【沖繩、奄美大島、宮古島自主遊５天】和【麗水、濟州自主遊6天】等。

▲太陽公主船上充滿度假氛圍。（圖／記者于佳云攝）

麗星郵輪

麗星郵輪「處女星號」改造的「探索夢號」即將在2019年3月起進行耗資3000萬美元（相當於台幣9.3億元）的翻新工程，並加入星夢郵輪船隊，首站瞄準台灣旅客，預計2019年春假前後以台灣基隆為母港展開3個航次，行經那霸、石垣島、鹿兒島等台灣旅客最愛景點。

▲星夢郵輪雲頂夢號。（圖／星夢郵輪提供）

探索夢號排水量達7萬5338噸、可搭載1870名旅客，將增設由星夢郵輪引入亞洲的「The Palace皇宮」貴賓專屬區域，為入住50間「The Palace皇宮」套房的旅客提供尊貴的歐式管家服務；專為亞洲高端客群打造的星夢郵輪，無論在餐點或服務上都能符合亞洲人需求，故探索夢號將秉承星夢郵輪融會中西的理念，將餐飲體驗提升至更高境界。此外，星夢郵輪最受歡迎的「水晶生活」中西式SPA也會登陸探索夢號。

▲▼星夢郵輪旗下船隊融合年輕元素。（圖／星夢郵輪提供）

另外，星夢郵輪旗下的雲頂夢浩和世界夢號在2019年則以新加坡和香港為母港，展開多個3至6天的航次。航程包含：雲頂夢號的【三天兩夜民丹島「郵」享週末】、【四天三夜馬來西亞海島之旅】、【六天五夜亞洲勝景之旅】和世界夢號【 六天五夜沖繩發現之旅】、【 六天五夜尋味越南之旅】、【六天五夜菲律賓探索之旅】等，造訪馬來西亞、泰國、沖繩和越南等多個風情城市。