ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

搶先看！希爾頓全台首間逸林酒店28日新開幕　101煙火房還訂得到

ETtoday旅遊雲

▲台北中山逸林酒店。（圖／記者陳涵茵攝）

▲台北中山逸林酒店即將於12月28日開幕。（圖／記者陳涵茵攝，下同。）

記者陳涵茵／台北報導、攝影

全台首間希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton）即將在28日開幕，台北中山逸林酒店（DoubleTree by Hilton Taipei Zhongshan）位於中山北路一段與七條通交叉口，地理位置方便，正式加入中山區星級酒店一級戰區。

▲台北中山逸林酒店。（圖／記者陳涵茵攝）

▲台北中山逸林酒店外觀。

逸林酒店為希爾頓旗下奢華品牌，台北中山逸林酒店由九昱建設投資、希爾頓集團經營管理，特別融入品牌精神與台灣、台北中山區在地文化打造，走進大廳兩座玻璃溫室超吸睛，櫥窗裡展示的是價值不斐的「木化石」，稀有的木化石為業主的自身收藏，在酒店大廳就擺放了四棵，設計師特別設計了花與蝴蝶，象徵台灣生生不息的自然生態意象，不僅具有觀賞價值，對日本人來說更有象徵長壽的祝賀意涵。

▲台北中山逸林酒店。（圖／記者陳涵茵攝）

▲逸林酒店大廳。

▲台北中山逸林酒店。（圖／記者陳涵茵攝）

▲木化石溫室為大廳亮點。

飯店共有106間客房、一間全日餐廳與一間大廳酒吧、健身房與頂樓空中花園，平均房價大約落在6千至8千區間，房間平均坪數不算大，不過設計上視覺十分寬敞。裝潢以木質調為主風格簡約，標榜每間房都有浴缸，浴室以大理石風格為主，沐浴備品則為知名香氛品牌瑰柏翠。

▲台北中山逸林酒店。（圖／記者陳涵茵攝）

▲逸林客房共有77間。

▲台北中山逸林酒店。（圖／記者陳涵茵攝）

▲浴室為大理石風格。

另外，入住時Check in時就會附上熱騰騰的希爾頓逸林熱巧克力香脆餅乾，這塊餅乾來頭可不小，已有30年歷史，只有逸林酒店品牌才吃得到，全球統一食譜標榜每塊餅乾內含20顆巧克力豆與核桃，大口咬下滿滿巧克力味超幸福。

▲台北中山逸林酒店。（圖／記者陳涵茵攝）

▲希爾頓逸林熱巧克力香脆餅乾是經典迎賓禮。

房型分為基本房逸林客房、有陽台的林隅客房與逸林套房，其中跨年房可看到101的煙火房全館共有11間，其中5間林隅陽台房能打開眺望101，目前已開放訂房12月28日就可開始入住。最特別的是台北中山逸林酒店兒童入住不加價，而「兒童」的定義十分寬鬆，18歲以下都能免費入住，不過若需加床服務則需額外負擔加床費用。

▲台北中山逸林酒店。（圖／記者陳涵茵攝）

▲可看得到101大樓的林隅客房。

▲台北中山逸林酒店。（圖／記者陳涵茵攝）

▲陽台打開101就在眼前，跨年煙火景觀第一排。

台北中山希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Taipei Zhongshan）
地址：台北市中山區中山北路一段123號
電話：02 6617 0320
＊跨年房價格：逸林客房房價14831元，林隅客房陽台房15819元（外加稅與服務費）


關鍵字： 星級飯店 台北中山逸林酒店 希爾頓

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

六福村身份證有4、0門票現省479

1月入住高野大飯店　台東人免費

新竹首家すき家落腳在火車站附近

微風南山獨家餐飲品牌超過30家

「苗栗山中楓葉秘境」超有詩意

世界最高滑梯！花蓮新天堂樂園開幕

台北華山小日子商號　文青風選物店

料爆多！蘆洲「布丁」夾進熱壓吐司

2019「國內外旅遊新制度」懶人包

台中超人氣檸檬塔一等就是半年

熱門行程

最新新聞更多

公館IG打卡清新風餐廳！

台北中山逸林酒店101景觀房開箱

台北3處「落羽松秘境」一日遊

大溪1公里長落羽松大道像在國外

花蓮農遊輕旅行　2人同行1人半價

比基尼航空又來了！越捷2019月曆搶..

梵諦岡必訪500年博物館、最大教堂

旅遊界奧斯卡59條獲獎行程名單

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366