搶先看！希爾頓全台首間逸林酒店28日新開幕　101煙火房還訂得到

▲台北中山逸林酒店即將於12月28日開幕。（圖／記者陳涵茵攝，下同。）

記者陳涵茵／台北報導、攝影

全台首間希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton）即將在28日開幕，台北中山逸林酒店（DoubleTree by Hilton Taipei Zhongshan）位於中山北路一段與七條通交叉口，地理位置方便，正式加入中山區星級酒店一級戰區。

▲台北中山逸林酒店外觀。



逸林酒店為希爾頓旗下奢華品牌，台北中山逸林酒店由九昱建設投資、希爾頓集團經營管理，特別融入品牌精神與台灣、台北中山區在地文化打造，走進大廳兩座玻璃溫室超吸睛，櫥窗裡展示的是價值不斐的「木化石」，稀有的木化石為業主的自身收藏，在酒店大廳就擺放了四棵，設計師特別設計了花與蝴蝶，象徵台灣生生不息的自然生態意象，不僅具有觀賞價值，對日本人來說更有象徵長壽的祝賀意涵。

▲逸林酒店大廳。

▲木化石溫室為大廳亮點。

飯店共有106間客房、一間全日餐廳與一間大廳酒吧、健身房與頂樓空中花園，平均房價大約落在6千至8千區間，房間平均坪數不算大，不過設計上視覺十分寬敞。裝潢以木質調為主風格簡約，標榜每間房都有浴缸，浴室以大理石風格為主，沐浴備品則為知名香氛品牌瑰柏翠。

▲逸林客房共有77間。



▲浴室為大理石風格。



另外，入住時Check in時就會附上熱騰騰的希爾頓逸林熱巧克力香脆餅乾，這塊餅乾來頭可不小，已有30年歷史，只有逸林酒店品牌才吃得到，全球統一食譜標榜每塊餅乾內含20顆巧克力豆與核桃，大口咬下滿滿巧克力味超幸福。

▲希爾頓逸林熱巧克力香脆餅乾是經典迎賓禮。



房型分為基本房逸林客房、有陽台的林隅客房與逸林套房，其中跨年房可看到101的煙火房全館共有11間，其中5間林隅陽台房能打開眺望101，目前已開放訂房12月28日就可開始入住。最特別的是台北中山逸林酒店兒童入住不加價，而「兒童」的定義十分寬鬆，18歲以下都能免費入住，不過若需加床服務則需額外負擔加床費用。

▲可看得到101大樓的林隅客房。



▲陽台打開101就在眼前，跨年煙火景觀第一排。

台北中山希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Taipei Zhongshan）

地址：台北市中山區中山北路一段123號

電話：02 6617 0320

＊跨年房價格：逸林客房房價14831元，林隅客房陽台房15819元（外加稅與服務費）





