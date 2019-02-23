50元玩整天！嘉義綠盈牧場別錯過賽鵝場、牽牛花溜滑梯

點評：一整天只要50也太便宜><

▲嘉義綠盈牧場。（圖片由靜怡&大顆呆の親子.旅遊.美食提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

爸爸媽媽到了假日，就會想要帶著小孩子到戶外，遠離手機、壓力，親近大自然，部落客靜怡&大顆呆の親子.旅遊.美食就在社團《旅遊超爽的》分享這個在嘉義超高cp值的牧場，除了餵食小動物以外，還有許多公共設施可以使用，玩一整天都不是問題！

▲穀倉造型的廁所，可愛又吸睛。

綠盈牧場位在嘉義中埔鄉，就在中埔落羽松秘境的附近，營業到現在已經將近30年，是嘉義數一數二的老字號農場，門票只要50元，還可以折抵消費，園區內也有附設超大的免費停車場。整個綠盈牧場共有迎賓花園、牧牛草原、賽鵝場及烤肉區、標本館和觀景餐廳等等食大區域，cp值超高！

▲外觀粉嫩可愛的粉紅優格貨櫃屋。

▲健康又美味的水果優格，可以使用門票折抵價錢。

粉牛優格貨櫃屋以整個粉紅色的牆面設計，吸引遊客到裡面一探究竟，而這個貨櫃屋內有販售牧場製作的優格和舒適的用餐環境，桌上還擺著水族箱，相當有趣。在優格貨櫃屋消費可以使用門票折抵，一個品項限用一張，健康又美味的優格，口感十分清爽。

▲巨大的草皮上適合全家大小跑跑跳跳。

▲變色龍造型的通道，可以通往遊樂設施區，經過隧道時能聽到許多蛙鳴的小巧思。

牧場內有一整片大草皮，可以讓小朋友在這裡盡情奔跑，光草皮上的草堆球和牛車，就可以玩上一個下午！草皮旁邊是乳牛餵食區，可以近距離和乳牛互動，還可以餵小牛喝牛奶。除了乳牛以外，牧場裡還有兔子、天竺鼠、綿羊和馬匹，都可以在園區內購買紅蘿蔔或飼料餵食。

▲草皮旁有許多乳牛，可以近距離的互動。

▲賽鵝場假日會舉辦賽跑比賽。

靜怡&大顆呆介紹，賽鵝場的賽跑活動固定在假日有三場，平日的話有團體客才會加開場次，想要一睹賽跑比賽的遊客，可以先向園區確定好場次時間。除了餵食小動物以外，牧場內還有相當多的遊樂設施，以及有趣的公共設施，讓親子可以玩得開心、拍得過癮！

▲園內可以購買餵食小動物的紅蘿蔔，但不能使用門票折抵金額。

▲可愛兔兔區裡也有一些天竺鼠，可以小心的餵食。

▲巴貝多黑肚綿羊區，可以餵食紅蘿蔔或是綿羊飼料。

▲一次50元的小火車，繞著水池邊走一圈。

再往裡面走，可以看到標本館、鎖教堂和賞蝶屋，標本館中收集了相當多種的昆蟲標本，可以帶著孩子到這裡認識不同的生物。接著在大草坡上，有兩個巨大的牽牛花溜滑梯，相當吸睛，不只好玩也好拍。玩完溜滑梯以後，就到了適合爸爸媽媽得鎖教堂，教堂上有各國的「我愛你」標語，浪漫又溫馨。

▲巨大的牽牛花造型溜滑梯。

▲收藏許多不同昆蟲的標本館。

▲鎖教堂上面寫著各國語言的我愛你，相當浪漫。

▲還有棉花糖機可以DIY。

綠盈牧場

地址：嘉義縣中埔鄉鹽館村4鄰2-6號

電話：05 2538505

營業時間：平日 09:00-17:00、假日 08:00-18:00