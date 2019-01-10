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七星潭邊的咖啡香！很慵懶的咖啡廳　想看海走幾步就到

點評：好想去啊!
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▲花蓮七星潭龍宮咖啡。（圖／跳躍的宅男提供）

七星潭邊的龍宮咖啡。（圖／跳躍的宅男提供，請勿任意翻攝以免侵權，以下同）

旅遊中心／綜合報導

說到花蓮的七星潭，許多人都對於那一望無際的太平洋海景跟月牙灣念念不忘，如果在這樣的海邊來一杯咖啡那真的一大享受。現在來七星潭就能實現這樣的事情！

▲花蓮七星潭龍宮咖啡。（圖／跳躍的宅男提供）

▲外表不太起眼，距離海邊僅百餘米距離。

龍宮咖啡就在七星潭外的全家超商旁邊，距離海邊僅百餘米路程。白色屋簷加上落地窗的裝潢，讓店內充滿陽光，再配上音樂讓人一進來就輕易感覺得這裏舒適又放鬆的氛圍。

▲花蓮七星潭龍宮咖啡。（圖／跳躍的宅男提供）

▲陽光灑落的室內。

龍宮除了一般的咖啡之外，還有提供手沖跟比較難得的冰滴咖啡，也有茶類、果汁跟冰沙給不喝咖啡的朋友，這邊菜單也有啤酒，來到海邊想微醺一下。餐點部分則有蛋糕和派，現在也有限時供應鹹食類和早午餐。

▲花蓮七星潭龍宮咖啡。（圖／跳躍的宅男提供）

▲▼龍宮咖啡的菜單，也有供應蛋糕。

▲花蓮七星潭龍宮咖啡。（圖／跳躍的宅男提供）

店內的裝潢也走得十分自然，很多的木頭元素，牆上的許多痕跡更增添了幾分滄桑感。而書架上許多的書本雜誌也是店家的收藏，閱讀之餘也記得要好好珍惜；店門口的桌上也有擺著很多販賣的手作小物，有喜歡的也能跟店家購買。

▲花蓮七星潭龍宮咖啡。（圖／跳躍的宅男提供）

▲店內販賣的手作小物。

除此之外，這邊的座位大多都有插座，且不限時有wifi，非常適合一個午後帶著電腦來這邊做事情。想放鬆的話走幾步路就是七星潭海邊，整個環境就是非常適合悠閒。如果要前來這邊，記得別上高架橋，走旁邊的舊路，就在全家的斜對面，來一場午後的放鬆之旅。

龍宮咖啡
地址:花蓮縣新城鄉七星街79巷3號
營業時間:0900-1800
電話:0916 892 127

關鍵字： 咖啡廳 咖啡 七星潭 不限時 咖啡專題 花蓮旅遊

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