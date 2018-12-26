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一日遊也有暖冬補助！花蓮特色農遊輕旅行　2人同行1人半價

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▲▼花蓮旅遊。（圖／記者賴文萱攝）

▲花蓮旅遊。（圖／記者賴文萱攝）

記者蔡玟君／綜合報導

為響應交通部觀光局所推出「前進宜花東‧高屏暖冬遊」方案，花蓮縣政府特別推出花蓮縣休閒農業區在地特色農遊輕旅行2人同行1人半價優惠，不限名額，即日起至2019年1月13日以前，報名任一梯次一日遊或二日遊，都可享有此優惠。

花蓮縣政府指出，為響應暖冬遊方案，並吸引因暖冬補助規劃出遊的民眾，特別推出針對遊程內容與體驗活動的優惠，無須受限於暖冬方案規則，農遊輕旅行一日遊、二日遊優惠價888元起，2人同行更享1人半價優惠，遊程內容包含遊覽車接送、餐點、導覽解說、DIY體驗活動等，行程超值優惠，推薦大家可搭配暖冬方案的住宿補助一起使用。

▲▼花蓮舞鶴找茶趣。（圖／花蓮縣政府提供）

▲花蓮舞鶴找茶趣一日遊。（圖／花蓮縣政府提供）

花蓮縣政府農業處表示，遊程含括花蓮四大休閒農業區，帶領遊客前往舞鶴採茶做茶珍珠、壽豐摸蜆抓龍蝦、馬太鞍造訪濕地感受原民風味、東豐享用割稻飯用稻稈做稻草人，此次推出的遊程共彙集了25種以上DIY體驗，內容含括生產採果、採茶、抓龍蝦、巴拉告(捕魚)、摸蜆；以及物產衍伸手作茶珍珠、柚香司康、洗愛玉、客家菜包DIY；其他手做體驗如石貼造型盆栽、種子DIY、生態球DIY等，要透過體驗活動讓大家認識了解在地農業與物產，探索農村生產生活與生態。

12月29日即將辦理舞鶴找茶趣一日遊程，要帶大家到茶園體驗找茶趣，聆聽茶園導覽後品嘗三種以上有機茶，並結合在地紅茶與吉蒸牧場牛奶，DIY揉製水煮茶珍珠，製成全天然在地的珍珠奶茶，內容深度並富含趣味，遊程出發地點為花蓮火車站，集合後將有專車接送，全程只需888元(原價1488元)，2人同行再享1人半價優惠，報名請可見：https://goo.gl/PDHHaF

關鍵字： 花蓮旅遊 優惠快訊

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