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台中超佛心30年肉圓老店！一顆只賣20還有免費大骨湯

點評：嗚嗚太便宜了吧口水已流><
ETtoday餓勢力


 
▲大里涼傘樹肉圓。（影／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse提供，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

隨著時間變化，無論是餐廳或者小吃價格都會跟著調漲，而台中大里有家肉圓走過三十年歷史，卻是依舊維持兩個銅板價格便能享用，肉圓控千萬別錯過價格超佛心的小吃，一起來看看便宜又大份同時也是許多在地人下午茶時段必訪的店。

▲大里涼傘樹肉圓。（圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse提供）

 ▲在地人激推的銅板小吃，每到下午三點開門時，攤車前已有許多民眾排隊。（圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse提供，請勿任意翻攝以免侵權，以下皆同。）


位於台中大里區公所對面的涼傘樹肉圓，是以餐車的形式經營，每天下午三點就會出來開始賣，沒有營業結束時間店家皆是賣完為止，所以想吃的民眾要早點排隊，而讓許多人疑惑到底為什麼會如此熱賣，且每天排隊隊伍都是大排長龍，原因在於每顆肉圓只賣二十元，店家的用料卻不馬虎，以厚實外皮包裹著內餡，而內裡的餡料有大塊瘦肉及肉圓必備的筍絲丁，吃到一半時可以搭配店家提供免費的大骨清湯配著吃，更有一番風味。

▲大里涼傘樹肉圓。（圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse提供）

▲雖然是銅板價格，老闆給料卻很實在，肉圓和一個手的拳頭一樣大。

▲大里涼傘樹肉圓。（圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse提供）

▲淋上醬汁後更能增添肉圓香氣。

▲大里涼傘樹肉圓。（圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse提供）

▲店家的內用座位區位於餐車後的鐵皮屋內，客人都會有默契的自己拉著小板凳享用肉圓。

▲大里涼傘樹肉圓。（圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse提供）

▲大骨清湯為店家免費提供，吃完肉圓還有喝到飽的湯！

大里涼傘樹肉圓
地址：台中市大里區大新街49號
時間：15：00－18：00(不定期公休，週一公休)

關鍵字： 大里涼傘樹肉圓 台中美食 大里美食 大里小吃 銅板美食 肉圓美食 台灣小吃

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