搭6星級列車賞櫻！日本四國、岡山春櫻之旅

文／七逗旅遊網 圖／翔笙旅行社提供

春季時，日本百花齊放，更是賞櫻季的大熱門，不論是在日式園林中散步賞櫻，或坐在櫻花樹下野餐，感受粉嫩的櫻花雨，都別有一番風情。你甚至還可以搭乘四國愛媛縣的六星級觀光列車「伊予灘物語」，展開一場獨特的賞櫻之旅！





▲搭6星級觀光列車伊予灘物語賞櫻，是絕妙的享受。(圖／翔笙旅行社提供)

車身由夕陽般的茜色、太陽般閃亮的金黃色所組成的伊予灘物語，一直擁有超高人氣，由於週末才行駛，想搭還不一定搭得到呢！櫻花季時，伊予灘物語的人氣更是直線上升，行駛時，除了可欣賞愛媛縣絕美的海景外，還有美麗優雅的櫻花點綴車窗外的風景，當徐徐微風拂過櫻花林，有機會見到春季限定的浪漫櫻雪喔！這樣賞櫻席次有限，趕緊把握難得的機會！



▲道後溫泉本館是米其林3星景點。(圖／翔笙旅行社提供)

還想知道更多賞櫻景點嗎？約從3月下旬至4月上旬，到米其林星級景點──道後溫泉、岡山後樂園、倉敷美觀地區，都能欣賞盛開的櫻花。米其林三星景點─道後溫泉本館位在愛媛縣，古色古香的外觀充滿日式風情，但實際上，這裡採用了不少西式建築工法，是在地人、外國人都喜歡的泡湯地點，在春寒料峭的季節泡個湯，是最溫暖的享受。泡湯前後，到附近的道後公園，還能慢慢散步，欣賞粉色的櫻花林，輕鬆達成賞夜櫻的成就。



▲盛開的櫻花喚醒了岡山後樂園的春天。(圖／翔笙旅行社提供)

晴天之國岡山縣，一年約有超過3分之2的日子放晴，因此非常適合旅遊，岡山後樂園、倉敷美觀地區是當地的熱門景點。日本三大名園之一的岡山後樂園，為米其林3星景點，園內使用借景手法，讓岡山城也成為園內風景的一部分，層次相當豐富，再加上春季的櫻花，繽紛的景色令人難忘。米其林二星景點倉敷美觀地區，以白壁宅邸、貫穿街道的倉敷川聞名，河道兩岸飄揚的綠柳、櫻花，充滿春天的氣息，還有許多洋風的美術館及建築，絕對是文青們的最愛！



▲春天的倉敷美觀地區多了櫻花點綴，詩意濃厚。(圖／翔笙旅行社提供)

對於毛巾擁有高規格要求的你，一定要到愛媛縣的今治市逛逛！今治市是日本最大的毛巾產地，秉持著日本人講求細節的精神，做出吸水力強、大受好評的毛巾產品。今治市的毛巾美術館外觀洋溢歐式風情，館內展出許多令人驚豔的藝術品，都是由最平凡的毛巾製成的，翔笙旅行社特別為貴賓購買美術館的門票，讓您有機會欣賞以毛巾製作的藝術精品，千萬不要錯過了！還有毛巾控最愛的毛巾購物中心，這裡經常能買到市價再打5折到7折的好貨，還有超划算的毛巾福袋喔！



▲金刀比羅宮在日本人心中是神聖的殿堂。(圖／翔笙旅行社提供)

日本的神社比便利商店還多，來日本，怎能不到神社走走？被日本人視為一生必訪的金刀比羅宮位在香川縣，供奉掌管五穀、醫療、海運的大物主神，在過去交通不方便的時代，許多人為了到這裡朝聖，甚至不惜翻山越嶺，還有人把狗狗託付給親朋好友，讓牠代替自己參拜，這也是在金刀比羅宮參拜路線上的小狗雕像「金刀比羅犬」的由來。走到本宮時，一旁的金刀比羅宮展望台也帶給你滿滿的驚喜，遼闊的視野讓你遠眺整片讚岐平原，難得一見的幸運黃金御守，可是要爬上785個台階才買得到！挑戰自我，為自己帶來一年的好運道吧！



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