2019赴日旅遊注意！日本1/7起開收280元「出國稅」 三種人免付

▲2019赴日旅遊注意！日本1/7起開收280元「出國稅」，機組人員、轉機旅客，以及未滿2歲的兒童都不用收。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

新的一年到來，出國旅遊也有許多新規定。日本日前即已宣布，從2019年1月7日開始，所有從日本出境的旅客都必須增收「出國稅」1000日圓（約新台幣280元），並會附加在機票、船票的税金內。

國際觀光旅客稅法（簡稱出國稅）是日本政府為了開闢財源，用來向海外推廣日本旅遊情報，並改善觀光設施資源，以實現2020年能達成訪日外國旅客4000萬人的目標，而決定實施的政策。





▲無論是日本本國人還是外國旅客，在機票、船票價格內都會包含1000日圓的出國稅。（示意圖／記者黃士原攝）

未來只要從日本出境的旅客，無論是日本本國人還是外國旅客，在機票、船票價格內都會包含1000日圓的出國稅，但有3種人不需要付出國稅，包括機組人員、轉機旅客，以及未滿2歲的兒童都不用收。

長榮航空已在官網刊登公告，將依日本國稅廳的稅收新制，開始隨票徵收國際觀光旅客稅，生效日自2019年1月7日（含）起，開立包含日本出境行程的機票，將隨票收取。由全日本各地機場出境的成人及2歲以上的兒童，每位旅客將收取1,000日圓，此金額不包含其他營業稅金。

▲由全日本各地機場出境的成人及2歲以上的兒童，每位旅客將收取1,000日圓。（示意圖／記者彭懷玉攝）

日本政府預估，開始收取出國稅後，可為日本帶來一年400億日圓的財政收入，日本政府計畫用來使用在強化推廣日本旅行魅力資訊、提高體驗型觀光的滿足度、和改善設施以提供旅客舒適的旅行環境3種用途。