金山超佛心平價湯屋　雙人湯屋200可以泡1小時

點評：冷冷的冬天泡湯最舒服了！

▲位於金山的百元平價湯屋

記者簡仲豪／綜合報導 （圖／陳小可的吃喝玩樂提供，請勿任意翻攝以免侵權）

金山溫泉在光緒25年左右被開發，屬於大屯火山群的火成岩溫泉，同時擁有碳酸泉、硫磺泉（酸性、鹼性）、白磺以及鐵泉（海洋溫泉）4種泉質，因此泡湯成為不少觀光客逛完金山老街後放鬆的選擇，今天部落客「陳小可的吃喝玩樂」在社團「旅遊超爽的！」要為大家介紹這間在金山老街附近的百元平價溫泉會館！

▲雙人湯屋的浴池空間很大

「火山浴溫泉館」位於萬里區的加投路上，離觀光勝地金山老街距離很近，且價格非常划算，雙人泡湯僅僅只要兩百元！也因為這樣佛心的價格吸引許多顧客前往，部落客更表示，因為價格跟環境真的很好，光兩個月內就到訪六次左右，更將店家列為口袋名單，是一間去過就會愛上的溫泉會館！

▲店內有投幣式的按摩椅及飲料等

由於緊鄰金山老街，觀光客眾多，店家擔心顧客找不到停車位，貼心提供停車場停車，不僅如此，會館內還有投幣式按摩椅和推拿芳療的服務，絕對是冬季泡湯放鬆的絕佳場所。

▲空曠的停車場非常方便

▲店內販賣的髮夾及沐浴用品等也很便宜

房型有湯屋、雙人套房、全家三人到四人湯池都有，以溫泉泡湯來說，這樣的價位真的很平價！而且雙人湯屋兩百可以泡一小時，超級經濟實惠的價格。溫泉種類為海底溫泉，而台灣只有在金山萬里、綠島、龜山島及蘭嶼這四個地方才有海底溫泉泉脈。

▲各種房型以及價格

▲兩人湯屋一人只要一百元！

火山浴溫泉館

地址：新北市萬里區加投路211號（近金山老街）

電話：02 2498 5080

營業時間：24 小時營業

遊記：金山火山浴溫泉館，百元平價溫泉湯屋（24小時營業溫泉）

提供：停車場、泡湯、休息、住宿、推拿芳療