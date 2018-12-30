好天氣、超殺優惠加持！元旦連假樂園單日湧上萬人潮

▲樂園祭出優惠搶元旦連假商機。（圖／記者于佳云攝）

記者于佳云／台北報導

元旦四天連假，全台各地民眾皆把握難得假期出遊，北中南各大遊樂園亦紛紛推出門票52折、12歲以下免費、門票第二人199元等優惠搶客，樂園單日就湧進超過8千人，此外因連假第二天出現好天氣，樂園更預估單日入園人數可突破萬人。

新竹六福村主題樂園公關張家綸表示，昨日連假第一天，園區當天入園人次超過8千人，而今天天氣又比昨天好很多，出現大晴天，預估入園人次可破萬人。此外，今年因為元旦假期較長，整體入園人次也可較去年成長3成左右，預估4天可湧入3萬遊客。

雲林劍湖山世界在元旦假期推出現場購票699元（原價899元）、午後票399元（原價450元）的票價優惠吸客，劍湖山整合行銷部協理段鴻裕表示，連假期間園區單入人潮約在6千到8千人左右，而在明天劍湖山的跨年活動將登場，預估可湧入2到3萬人。

▲劍湖山世界跨年活動每年都吸引上萬人。（圖／劍湖山提供）

看準元旦四天連假旅遊人潮，全台15家主題樂園元旦紛紛推出跨年系列活動搶客，包含：六福村主題樂園歡慶40周年身分證字號含有0或4即享520元優惠、麗寶樂園賞花博玩麗寶12歲以下免費、劍湖山世界699元、義大世界第2人199元、遠雄海洋公園宜花東鄉親3人同行1180元等。

另外，觀光局說明，許多主題樂園也與公共運輸結合規劃超值方案，像是小人國主題樂園憑合作客運享450元特價、六福村主題遊樂園憑大眾運輸證明享門票599元、西湖渡假村享購300元門票或車票優惠、麗寶樂園享統聯客運加門票優惠、東勢林場遊樂區搭客運享入園160元、九族文化村搭配台灣好行套票只要1160元、劍湖山世界憑台西客運台灣好行票根只要450元還有跨年免費接駁、遠雄海洋公園憑花蓮客運到園門票兌換50元抵用券，詳細優惠內容請洽全台主題樂園網查詢。