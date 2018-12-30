河濱越夜越美！三重鴨鴨地景成網紅　夜間光雕浪漫登場

▲三重淡水河畔中興橋下的鴨鴨公園。（圖／新北市政府提供）

旅遊中心／綜合報導

新北市政府日前聖誕節在三重淡水河畔中興橋下的鴨鴨公園設計以寶特瓶、光碟片、廢輪胎及布料等環保素材結合當季草花灌木，組成浪漫溫馨的「環保聖誕鴨鴨」。緊接著為歡慶元旦，迎接嶄新的一年，鴨鴨夜間搖身一變成為大型繽紛的光雕地景，光影藝術與寶特瓶、光碟片相互輝映，呈現波光粼粼的壯麗觀感，更成為網美們瘋搶拍照的景點。



三重鴨鴨公園自上周改頭換面成聖誕鴨鴨後成為「網紅鴨鴨 」，現在更進化，為慶祝2019新年的到來，於夜間上演燈光秀，讓鴨鴨公園成為一個華麗的光雕舞台，營造夢幻的光影藝術。只要自一旁堤防上的觀景平台往下望，便可將鴨鴨光雕一覽無遺，並拍出浪漫的美照。本光雕採用環保低功耗LED材料，妝點成大型繽紛地景，有兩隻彩色鴨鴨、一棵光蝶樹及數個彩色球，透過日間光影變化，民眾可登上旁邊的堤頂觀景平台欣賞地景景緻。

▲即日起至明年2月都可見到鴨鴨光雕。（圖／新北市政府提供）



元旦假期不知何處出遊，甫推出的鴨鴨公園想必可成為民眾出遊的熱門選項，市民朋友可於下午悠閒地騎著自行車全家出遊來鴨鴨公園散步踏青、野餐，感受在河濱悠遊自由自在的輕鬆感。來訪時如時近夜晚，不彷多停留一會兒，即日起至明年2月底，每天晚上晚上5點半至10點半，鴨鴨公園地景光雕登場，為充滿愜意及驚喜的水岸旅程畫下完美的句點。

【鴨鴨公園交通資訊】

從堤內市區中興橋旁「中興跨堤陸橋」到達淡水河畔堤頂步道，即可到看到堤外的「鴨鴨公園」。

從三重區環河南路(近堤防側)經忠孝越堤道進入高灘地河濱公園(忠孝碼頭) 往上游方向(新莊、板橋)上行約1.3公里 (中興橋旁)，即可到達「鴨鴨公園」。