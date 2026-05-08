「乾杯燒肉」墾丁店5/14熄燈！才開一年　業者：聚焦核心商圈

▲乾杯燒肉墾丁店只營業到5/14。（圖／乾杯提供）

記者黃士原／台北報導

國內知名燒肉品牌「乾杯燒肉居酒屋」去年5月插旗屏東墾丁，不過日前傳出熄燈消息，只營業到5月14日。對此，業者表示，基於整體營運與資源配置考量，聚焦核心商圈與優勢據點。

在北中南擁有10家分店的乾杯燒肉居酒屋，去年5月插旗屏東墾丁，餐廳落腳「Hotel dùa」1樓，當地民眾不用跑到台南就能吃得到。不過餐廳開業才1年多，日前傳出只營業到5月14日。乾杯集團證實該消息並表示，基於整體營運與資源配置考量，公司將聚焦核心商圈與優勢據點。

▲乾杯今年初菜單大改版，單點最低99元。（圖／記者黃士原攝）

乾杯燒肉居酒屋創立已有26年，今年初品牌大改版，以「好吃、便宜、快速、好玩」4大核心價值重新定義燒肉體驗，取消了「8點乾杯」、「親親送五花」等4項互動活動，並且推出全新菜單，餐點定價只有399元、299元、199元及99元4種，過去售價近700元的A5和牛，也只賣399元。

▲A5日本宮崎和牛沙朗399元。（圖／記者黃士原攝）

菜單中新增品項超過30道，從和牛、海鮮到下酒小菜都有，同時呼應「TP（時間效率）」與「CP（性價比）」，全菜單精簡為4大固定價格帶：399元、299元、199元與99元，讓高端和牛變得平價好入手，像是過去定價680元的「和牛大腹」，新售價為399元（59折），新增的「A5日本宮崎和牛沙朗」、「澳洲和牛橫膈膜」也只要399元。

▲玉里橋頭臭豆腐。（圖／水晶授權提供）

另外，「玉里橋頭臭豆腐」創立於花蓮玉里，其中基隆孝三路店為全台第5家分店，與大台北紅茶共用店面，沒有內用區，但有網友發現，基隆店突然收掉了，並分享一張店家5月1日結束營業的手寫紙板，讓他在Threads上崩潰說，「以後只能去台北吃了嗎？」

對此，其他網友回覆，「我覺得收得好，吃過一次真的跟玉里橋頭本店的還原度只有30%吧，超失望的」、「吃過一次，然後，沒有然後了！」、「基隆這間不好吃...」、「我覺得沒有很好吃，後來經過也沒什麼人潮」、「好欸，恭喜收掉了」、「難不成是原班人馬到碧潭嗎？」