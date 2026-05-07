壽司郎《貓貓蟲咖波》聯名活動5/11開跑　推14款限量周邊

▲壽司郎×《貓貓蟲咖波》聯名活動5/11開跑。（圖／壽司郎提供）

記者黃士原／台北報導

咖波迷集合了！壽司郎攜手台灣人氣插畫IP《貓貓蟲咖波》推出聯名活動，5月11日開跑，集結咖波、狗狗、小雞、兔兔等經典角色，打造4款聯名餐點、14款限定周邊，並於全台規劃6家主題店，邀請粉絲找尋牠們的可愛蹤影。

▲青森縣產鱒鮭拼盤。（圖／壽司郎提供）

5月11日開跑的壽司郎×《貓貓蟲咖波》聯名活動（6/14結束），其中聯名菜單以《貓貓蟲咖波》鮮明的角色特性為概念，將貪吃獵奇又萌萌可愛的形象巧妙融入餐點設計，「青森縣產鱒鮭拼盤（220元）」將青森縣產鱒鮭以多元料理方式呈現，同時附贈1款盲袋壓克力吊飾（共6款，含1款隱藏版），全台限量4萬5000個。

▲盲袋壓克力吊飾。（圖／壽司郎提供）

「日式烤牛肉雙饗（60元）」源自咖波愛吃肉的角色設定，嚴選肉質鮮美柔嫩的牛肉，搭配蒜片的微辛香氣、海苔的淡雅鹹香；「鹽漬熟成鮪魚極上赤身（70元）」以熟成工法提升魚肉旨味，口感緊實柔滑。

▲咖波躲躲碳酸冰聖代。（圖／壽司郎提供）

▲咖波壽司列車杯。（圖／壽司郎提供）

甜點「咖波躲躲碳酸冰聖代（120元）」，將彈珠汽水風味融入其中，搭配香甜濃郁的香草冰淇淋與經典糖漬櫻桃點綴，打造兼具風味與話題性的全新甜點體驗。壽司郎同步推出飲料組合，5月11日起在全台壽司郎內用點購特定飲料組（可口可樂／雪碧／可爾必思/冷泡茶）組合價（200元），即可獲得「咖波壽司列車杯」1個，全台限量2萬個。

▲咖波躲躲絨毛吊飾。（圖／壽司郎提供）

貓貓蟲咖波聯名周邊加價購從5月18日開始，內用消費單筆發票滿500元，即可以299元加購盲盒「咖波躲躲絨毛吊飾」1個（共5款），最多可加購3個，全台共3萬5000個。

▲咖波壽司盤-迴轉壽司款。（圖／壽司郎提供）

滿額贈「咖波壽司盤-迴轉壽司款」5月25日登場，內用單筆發票滿1200元即可獲得1個，全台共3萬個。6月1日起送「咖波壽司盤-偷吃鮪魚款」1個，全台共3萬個。

▲咖波茶碗蒸抱枕。（圖／壽司郎提供）

聯名期間還有限定特別活動「咖波50盤大挑戰！」，時間為5月11日至6月14日，於壽司郎用餐累積盤數，每10盤可獲得1點，集滿指定點數即可參加抽獎，集滿2點可參加咖波可愛周邊抽獎1次，獎品分別有「招財咖波麻將組（共2名）」、「胖胖咖波絨毛娃娃（共3名）」、「奶泡貓造型馬克杯（共3名）」、「咖波擠擠睡摺疊露營推車（共2名）」。集滿5點可參加「咖波茶碗蒸抱枕」抽獎1次，抱枕高度達80cm，共計20個。

壽司郎也規劃全台6家主題限定店，包含壽司郎台北公館店、壽司郎中壢中正店、壽司郎三重Citylink店、壽司郎台中黎明市政南店、壽司郎台南永康店、壽司郎高雄義享天地店，以「咖波躲貓貓大戰」發想，讓狗狗、兔兔變裝成小偵探、拿著放大鏡到壽司郎店鋪找尋咖波。

▲爭鮮x線條小狗聯名活動4/28登場。（圖／記者黃士原攝）

另外，爭鮮攜手韓國超人氣療癒IP「線條小狗（Maltese）」，4月28日至6月8日推出聯名活動，限定餐點共有3款，「小狗貼貼炙燒拼」集結和牛與鰈魚邊鰭雙重美味，搭配蒜香炙燒香氣層層堆疊，海陸雙拼一口滿足；「小小狗愛明太鮭」以鱈明太子結合新鮮鮭魚，鹹香濃郁、海味滿滿；而「小金毛吃漢堡排」則以蒜香漢堡排搭配起士與奶油乳酪醬。每道餐點皆附贈線條小狗限定插卡。

3款周邊則是環保袋、絨毛公仔盲盒、冷水瓶，凡加入爭鮮APP會員，且於爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS門市單筆消費滿200元，即可購買1個線條小狗聯名系列商品；單筆消費滿400元即可購買2個。4月28日首先登場的是環保袋，加購價99元。

5月12日接力登場的是絨毛公仔盲盒，款式共有6種，兩隻小狗變身為稻荷壽司、鮮蝦與茶碗蒸等造型，加購價229元；冷水瓶則在5月19日上市，加購價129元。