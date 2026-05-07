ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

大稻埕「第一家青草舖」1930年傳承至今　百草茶入喉涼而不寒

Viviyu小世界

Viviyu小世界 viviyu

集合愛吃、愛玩、愛旅行的朋友! 親子旅行說走就走~

▲▼正發青草舖。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者陳莉玟

走進大稻埕迪化街周邊，空氣中除了南北貨的鹹香，令人心曠神怡的，莫過於民樂街一帶陣陣襲來的草本芬芳，在那排鱗次櫛比的布行與乾貨店之間，有一家見證了台北近百年興衰的老字號「正發青草舖」，自1930年（昭和5年）創立至今，不僅是大稻埕歷史最悠久的第一家青草舖，在那個醫學尚未普及、醫生寥寥可數的日治時期，這家舖子就是當地居民的守護神。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

交通資訊
如果是開車族，建議導航「民樂街63號」，就在永樂市場後方，建議可以停在大稻埕碼頭停車場或永樂市場周邊停車場，再步行約5－10分鐘前往。最推薦搭乘大眾運輸，可搭乘捷運至北門站或大橋頭站，步行10－15分鐘即達，或搭乘公車至「迪化街」或「民生西路口」站。

▲▼正發青草舖。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

這間店從1930年開始營業
至今已傳承到第三代，那時的長輩們深諳神農嘗百草的精神，孩子感冒發燒、長輩中暑煩躁，往山上抓一把青草、回舖子配一副藥方，熬煮出一碗熱氣騰騰或沁涼入脾的茶湯，病痛就在這一碗碗溫馨的草藥香中悄然消逝。

▲▼正發青草舖。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

整體氛圍非常生活化
甚至就在路邊煮茶，是那種完全沒有距離感的互動，點一杯茶，不只是買飲料，而像是在跟老店家打聲招呼，順便帶走一份健康。後方牆上掛著標註著青草名稱的牌子，與那張泛黃的、記載著阿公伯公時代故事的解說牌照片相映成趣，許多人經過就會想來上一杯。

▲▼正發青草舖。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

第三代傳人簡柏賢先生忙進忙出的身影，他對青草藥的知識信手拈來，也很好聊天，如果有中暑或是有什麼需要舒緩的症狀，也可以詢問看看要喝哪種茶比較適合。

▲▼正發青草舖。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

▲▼正發青草舖。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

菜單
總共有6款茶飲，相當簡單，有賣杯裝與瓶裝，建議可以先喝小杯試試味道，喜歡再選擇瓶裝帶回家。百草茶一杯25元起，銅板價就能來一杯。

▲▼正發青草舖。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

推薦品項

蘆薈茶小杯40元
我平時較少喝青草茶，想說蘆薈茶應該很清熱解火，所以就選了這杯蘆薈茶。如果光看顏色真的會以為是抹茶，但喝起來很真材實料，起初是淡淡的植物清芬，淡淡苦韻再回甘，喝了之後真的是清涼又退火。

▲▼正發青草舖。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

▲▼正發青草舖。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

▲▼正發青草舖。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

百草茶大杯50元
入喉時第一反應是涼而不寒，這杯茶的質地非常清順，完全沒有市售調合涼茶的化學甜膩感，剛入口是溫潤的微甘，接著一種難以言喻的草本涼感會從喉頭緩緩升起，瞬間舒緩了體內的燥熱，喝起來相當順口，反而我喜歡百草茶多過於蘆薈茶。

▲▼正發青草舖。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

▲▼正發青草舖。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

心得感想
正發青草舖有著近百年歷史，小小的街邊店有著傳統青草藥文化，想體驗台灣老文化的人不妨可以來試試，用最天然、最原始的方式，向大家說著老祖宗的養生智慧。下次造訪迪化街，除了買乾貨、吃油飯的同時，不妨也可以來杯涼茶降降火氣。

正發青草舖

地址：台北市大同區民樂街63號前
電話：02－25564934
營業時間：08：00－19：00（周日至18：00）

＊部落客《VIVIYU小世界》現有經營：部落格粉絲團

【你可能也想看】

►龍潭早市限定「巨無霸紫米飯糰」！60元加大版塞滿配料不手軟
 ►退役自強號EMU100變土地公廟！隱身桃園富岡基地　鐵道迷必朝聖
 ►中壢傳承40年「火燒槓子頭」越嚼越香！堅持古法老麵發酵製作

關鍵字： 正發青草舖 台北市美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 VIVIYU小世界

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【承億董座離世】享年54歲...母親節前夕家屬狂傳訊息找不到人

推薦閱讀

每周只賣兩天！八德隱藏版柴燒窯烤麵包　月桃葉墊底烘烤香氣迷人

每周只賣兩天！八德隱藏版柴燒窯烤麵包　月桃葉墊底烘烤香氣迷人

3000坪批發倉儲尋寶！彰化版好市多開箱　異國零食生活雜貨全都有

3000坪批發倉儲尋寶！彰化版好市多開箱　異國零食生活雜貨全都有

Google評價2顆星依然排爆！士林夜市東山鴨頭　滷汁飽含焦糖香氣

Google評價2顆星依然排爆！士林夜市東山鴨頭　滷汁飽含焦糖香氣

咖啡館竟有賣刈包！還能吃到炭烤咖椰吐司　桃園寵物友善餐廳

咖啡館竟有賣刈包！還能吃到炭烤咖椰吐司　桃園寵物友善餐廳

福容住宿券1.8折住一晚2815元起

福容住宿券1.8折住一晚2815元起

TEA TOP「第2杯半價」應援考生　五桐號、CoCo買1送1

TEA TOP「第2杯半價」應援考生　五桐號、CoCo買1送1

泰國60天免簽將喊卡！還要加收300泰銖

泰國60天免簽將喊卡！還要加收300泰銖

金子半之助「主餐限時買1送1」　新推海陸御膳加99元送牛肉丼

金子半之助「主餐限時買1送1」　新推海陸御膳加99元送牛肉丼

Klook線上旅展環球影城買1送1

Klook線上旅展環球影城買1送1

福岡12家必存！超夯牛腸鍋BTS也朝聖過

福岡12家必存！超夯牛腸鍋BTS也朝聖過

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

福容住宿券1.8折住一晚2815元起

深藏基隆小巷「台式關東煮」老攤！

金子半之助「主餐限時買1送1」　新推海陸御膳加99元送牛肉丼

中山區超台法式可頌外帶店！

Mister Donut推「皮卡丘、可達鴨」甜甜圈　還有5款寶可夢周邊

板橋青雅「港點吃到飽」延長至6/30

網友激推樹林車站隱藏版肉粥店！

復育台灣百合有成「北海岸現純白花海」　

復興區金針花、繡球花同步盛放

全台最大漢堡市集5/30回歸　

熱門行程

最新新聞更多

福容住宿券1.8折住一晚2815元起

TEA TOP「第2杯半價」應援考生　五桐號、CoCo買1送1

泰國60天免簽將喊卡！還要加收300泰銖

金子半之助「主餐限時買1送1」　新推海陸御膳加99元送牛肉丼

Klook線上旅展環球影城買1送1

福岡12家必存！超夯牛腸鍋BTS也朝聖過

518國際博物館日登場　全台60館優惠、周一加碼開館

小丸子、波特羅展　今夏台北齊聚

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366