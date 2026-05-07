大稻埕「第一家青草舖」1930年傳承至今　百草茶入喉涼而不寒

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者陳莉玟

走進大稻埕迪化街周邊，空氣中除了南北貨的鹹香，令人心曠神怡的，莫過於民樂街一帶陣陣襲來的草本芬芳，在那排鱗次櫛比的布行與乾貨店之間，有一家見證了台北近百年興衰的老字號「正發青草舖」，自1930年（昭和5年）創立至今，不僅是大稻埕歷史最悠久的第一家青草舖，在那個醫學尚未普及、醫生寥寥可數的日治時期，這家舖子就是當地居民的守護神。

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交通資訊

如果是開車族，建議導航「民樂街63號」，就在永樂市場後方，建議可以停在大稻埕碼頭停車場或永樂市場周邊停車場，再步行約5－10分鐘前往。最推薦搭乘大眾運輸，可搭乘捷運至北門站或大橋頭站，步行10－15分鐘即達，或搭乘公車至「迪化街」或「民生西路口」站。

這間店從1930年開始營業

至今已傳承到第三代，那時的長輩們深諳神農嘗百草的精神，孩子感冒發燒、長輩中暑煩躁，往山上抓一把青草、回舖子配一副藥方，熬煮出一碗熱氣騰騰或沁涼入脾的茶湯，病痛就在這一碗碗溫馨的草藥香中悄然消逝。

整體氛圍非常生活化

甚至就在路邊煮茶，是那種完全沒有距離感的互動，點一杯茶，不只是買飲料，而像是在跟老店家打聲招呼，順便帶走一份健康。後方牆上掛著標註著青草名稱的牌子，與那張泛黃的、記載著阿公伯公時代故事的解說牌照片相映成趣，許多人經過就會想來上一杯。

第三代傳人簡柏賢先生忙進忙出的身影，他對青草藥的知識信手拈來，也很好聊天，如果有中暑或是有什麼需要舒緩的症狀，也可以詢問看看要喝哪種茶比較適合。

菜單

總共有6款茶飲，相當簡單，有賣杯裝與瓶裝，建議可以先喝小杯試試味道，喜歡再選擇瓶裝帶回家。百草茶一杯25元起，銅板價就能來一杯。

推薦品項

蘆薈茶小杯40元

我平時較少喝青草茶，想說蘆薈茶應該很清熱解火，所以就選了這杯蘆薈茶。如果光看顏色真的會以為是抹茶，但喝起來很真材實料，起初是淡淡的植物清芬，淡淡苦韻再回甘，喝了之後真的是清涼又退火。

百草茶大杯50元

入喉時第一反應是涼而不寒，這杯茶的質地非常清順，完全沒有市售調合涼茶的化學甜膩感，剛入口是溫潤的微甘，接著一種難以言喻的草本涼感會從喉頭緩緩升起，瞬間舒緩了體內的燥熱，喝起來相當順口，反而我喜歡百草茶多過於蘆薈茶。

心得感想

正發青草舖有著近百年歷史，小小的街邊店有著傳統青草藥文化，想體驗台灣老文化的人不妨可以來試試，用最天然、最原始的方式，向大家說著老祖宗的養生智慧。下次造訪迪化街，除了買乾貨、吃油飯的同時，不妨也可以來杯涼茶降降火氣。

正發青草舖

地址：台北市大同區民樂街63號前

電話：02－25564934

營業時間：08：00－19：00（周日至18：00）

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