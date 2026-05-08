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台灣首間「凱悅尚萃酒店」插旗台北松山　拼第二季開幕

▲台北城東凱悅尚萃酒店（Hyatt Centric East Taipei）」預計於今年第二季開幕。（圖／業者提供）

▲台北城東凱悅尚萃酒店預計今年第2季開幕。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／台北報導

台北再添國際酒店新據點！台北馥敦飯店宣布攜手凱悅酒店集團，打造全新「台北城東凱悅尚萃酒店（Hyatt Centric East Taipei）」，預計於今年第二季開幕，這也是生活風格品牌「Hyatt Centric凱悅尚萃」首度進駐台灣。

▲台北城東凱悅尚萃酒店（Hyatt Centric East Taipei）」預計於今年第二季開幕。（圖／業者提供）

▲飯店2樓中餐廳規劃110席，主打精緻中式料理，鎖定商務聚餐與節慶聚會市場。（圖／業者提供）

酒店前身為馥敦飯店南京館，位於台北市南京東路5段，鄰近捷運南京三民站，現規劃為地上24層、地下6層的全新建築，外觀由義大利建築大師Antonio Citterio操刀，室內空間則由設計公司Strickland規劃，以「城市山丘City Hill」為概念，融合台灣在地元素與都會生活風格。

▲台北城東凱悅尚萃酒店（Hyatt Centric East Taipei）」預計於今年第二季開幕。（圖／業者提供）

▲▼標準客房以紅、綠主題色系呈現不同設計風格；客房空間融入設計元素，營造兼具時尚與舒適的住宿氛圍。（圖／業者提供）

▲台北城東凱悅尚萃酒店（Hyatt Centric East Taipei）」預計於今年第二季開幕。（圖／業者提供）

全館共規劃200間客房，包括189間標準客房（約10至12坪）與11間套房（20至60坪）。業者表示，飯店目標平均房價落在8,000元以上，平均住房率則設定為70%。

▲台北城東凱悅尚萃酒店（Hyatt Centric East Taipei）」預計於今年第二季開幕。（圖／業者提供）

▲室內設計由Strickland操刀，以「城市山丘」為概念，融合在地紋理與都會風格。（圖／業者提供）

休閒設施方面，將設置16樓高空露天泳池、室內健身房與男女三溫暖，打造兼具都會感與度假氛圍的住宿體驗。

▲台北城東凱悅尚萃酒店（Hyatt Centric East Taipei）」預計於今年第二季開幕。（圖／業者提供）

▲B1宴會空間可容納10桌宴席，適合舉辦婚宴、企業活動及社交宴會。（圖／業者提供）

餐飲空間則包含2樓可容納110席的中餐廳，並設有2間包廂，提供早、午、晚餐服務；1樓規劃40席大廳酒吧，主打輕食與飲品；地下1樓另設可容納10桌的中型宴會空間。

▲「台北板橋馥華艾美酒店」預計今夏前開幕。（圖／業者提供）

▲▼「台北板橋馥華艾美酒店」今夏見客。（圖／業者提供）

▲「台北板橋馥華艾美酒店」預計今夏前開幕。（圖／業者提供）

另外，萬豪國際集團直營的「台北板橋馥華艾美酒店」座落於板橋中山路一段上，預計今夏前開幕，樓高31層、酒店整體建築由紐約知名建築事務所HANDEL Architects操刀設計，以「Connect」為核心概念，形塑兼具現代感與高度識別度的外觀風格。

酒店18樓設有泳池、24小時開放的健身房與三溫暖等設施，236間客房則配置於19至31樓，高樓層景觀客房以中世紀現代設計為靈感，多數房型可遠眺山景，部分更可欣賞台北101，讓旅客在城市上空享受放鬆又開闊的住宿體驗。

關鍵字： 台北市旅遊 松山區旅遊 台北市飯店 台北城東凱悅尚萃酒店 Hyatt Centric East Taipei

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