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和平島地質公園百合花開8成　「孕媽咪」2日免費入場、還能聽導覽

▲和平島地質公園適逢百合盛開，並於5月9日至5月10日推出「準媽媽」免費入園優惠。（圖／和平島地質公園提供）

▲和平島地質公園適逢百合盛開，並於5月9日至5月10日推出「準媽媽」免費入園優惠。（圖／和平島地質公園提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

五月除了迎來母親節，也是台灣百合盛開的季節。和平島地質公園於5月9日至5月10日推出「準媽媽」專屬優惠，只要於售票處出示實體「孕婦健康手冊」及身分證件，即可免費入園，走進海岸花景，感受初夏限定的百合風光。

▲和平島地質公園適逢百合盛開，並於5月9日至5月10日推出「準媽媽」免費入園優惠。（圖／和平島地質公園提供）

▲和平島地質公園適逢百合盛開，目前花況已達約8成，5月中旬前為最佳賞花期。

園方表示，活動期間孕婦本人只要於售票處出示實體「孕婦健康手冊」及身分證件，即可免費入園，希望鼓勵準媽媽們走出戶外，在自然環境中放鬆身心。和平島地質公園表示，目前園區百合花況已達約8成，5月上旬至中旬為最佳賞花期，潔白百合點綴岩岸景色，成為北海岸初夏迷人的風景之一。

台灣百合擁有強韌生命力，即便生長於北海岸迎風面、貧瘠岩壁間，依然能在每年4至5月綻放，因此沿線從白沙灣、野柳到潮境公園，都能欣賞百合與海景交織的畫面。

▲和平島地質公園適逢百合盛開，並於5月9日至5月10日推出「準媽媽」免費入園優惠。（圖／和平島地質公園提供）

▲▼在和平島地質公園參與現場報名的免費定時導覽，聆聽大航海時代故事與地質知識，邊欣賞奇岩間的百合。

▲和平島地質公園適逢百合盛開，並於5月9日至5月10日推出「準媽媽」免費入園優惠。（圖／和平島地質公園提供）

園方也推薦規劃一趟「北海岸百合小旅行」，上午可先前往白沙灣、野柳地質公園或潮境公園賞花拍照，午後再到和平島地質公園參加免費定時導覽，一邊聆聽大航海時代故事與地質知識，一邊漫步奇岩與百合之間，最後以悠閒下午茶為旅程畫下句點。

由於海岸地形多岩石，園方提醒民眾務必穿著舒適防滑的平底鞋，同時做好防曬並適時補充水分，以輕鬆步調探索，在海浪聲與花香中享受放鬆時光。

關鍵字： 基隆市旅遊 和平島公園 和平島地質公園 母親節優惠

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