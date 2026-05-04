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布丁狗裝置+3萬株花海5/9板橋登場　開幕周末逛市集、聽音樂會

▲2026新北河濱蝶戀季。（圖／新北市高灘處提供）

▲「2026新北河濱蝶戀季」5月9日起在板橋蝴蝶公園登場，今年首度引進布丁狗4大裝置。（示意圖／高灘處提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

走入初夏城市花園！「2026新北河濱蝶戀季」5月9日起在板橋蝴蝶公園登場，今年引進布丁狗4大裝置，搭配3萬株季節草花及蝴蝶光環境，營造日夜皆美的氛圍。同時，開幕首個周末將有音樂、舞蹈與親子表演，以及文青市集與美食胖卡。

▲2026新北河濱蝶戀季-裝置《花間月語・漫舞心願》。（圖／高灘處提供）

▲2026新北河濱蝶戀季以「漫舞花間」為主題，搭配3萬株花海及燈光藝術，營造沉浸式空間。

「2026新北河濱蝶戀季」以「漫舞花間」為主題，打造結合花海與燈光藝術的沉浸式空間，除此之外，新北市高灘處首度與三麗鷗合作，設置4座布丁狗大型裝置，加上月亮裝置，一共有5座，5月9日至5月24日間，都會在板橋蝴蝶公園亮相，讓民眾捕捉期間限定打卡點，母親節若還沒計畫，不妨與媽媽到公園湊熱鬧。

▲2026新北河濱蝶戀季。（圖／新北市高灘處提供）

▲▼2026新北河濱蝶戀季特別適合親子族同行。

▲2026新北河濱蝶戀季。（圖／新北市高灘處提供）

開幕首周（5月9日至10日），將集結音樂、舞蹈與親子表演，包括人氣歌手吳昱廷壓軸演出，搭配泡泡秀、管樂、舞團及人聲樂團等多元節目，營造歡樂開場。同時現場設有文青市集與美食胖卡，並邀請甜點品牌Mr. Moan 莫恩先生布丁店進駐，結合手作體驗，讓民眾邊看表演邊逛市集。

▲▼2026新北河濱蝶戀季-主舞台卡司介紹與總活動流程。（圖／新北市高灘處提供）

▲▼2026新北河濱蝶戀季表演與手作內容行程表；舞台活動流程。點圖放大。

▲▼2026新北河濱蝶戀季-主舞台卡司介紹與總活動流程。（圖／新北市高灘處提供）

高灘處表示，開幕兩日完成指定任務並與5大裝置合影，即可兌換布丁狗派對帽（每日限量150份）；5月10日母親節當天，另加碼送出康乃馨造型杯墊（限量200份），晚間還有康乃馨花禮發送（限量100份），為節日增添溫馨氣氛。

此外，5月24日前參與指定打卡任務，還有機會抽中「黃金蝴蝶」；只要上傳與裝置合照並標記好友即可參加。

板橋蝴蝶公園
1.大眾交通運輸：搭乘捷運在江子翠5號出口，再轉乘藍17、藍31及仁愛幹線，在音樂公園站下車，步行約10分鐘（800公尺）即可抵達板橋蝴蝶公園。
2.開車前往：從堤內環河西路四段進江子翠橫移門，右轉進入江翠停車場，即可看到「蝴蝶公園」。（Google搜尋：「蝴蝶公園地景花海」即可找到）

關鍵字： 新北市旅遊 板橋旅遊 板橋蝴蝶公園 2026新北河濱蝶戀季 賞花旅遊 賞燈旅遊 布丁狗

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