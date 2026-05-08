媽媽免費喝飲料！母親節手搖優惠整理　喊「我愛你」第2杯半價

▲丘森茶室母親節請媽媽喝免費飲料 。（圖／翻攝丘森茶室臉書粉專）

記者蕭筠／台北報導

後天是母親節，手搖飲丘森茶室限時1天請媽媽喝免費飲料，CoCo指定飲品買1送1。另外，帶著媽媽到鬍子茶並說出我愛你，可享「媽咪檸最玫第2杯半價」。UG則有限定組合，2杯省37元。

▲先喝道今天推英式水果茶買1送1。（圖／先喝道提供）

●丘森茶室

丘森茶室10日當天推「媽媽免費喝飲料」活動，只要出示媽媽手冊或戶口名簿等有效證件，即可免費兌換50元飲品1杯，補差價可升級高價飲品，每店限量20組，每人限換1次。

●先喝道

先喝道今日「英式水果茶買1送1」，每人限購3組，門市、你訂自取皆適用。

●CoCo

CoCo於9日、10日推「4大飲品買1送1」，品項包括西西里手搗檸檬美式、紅柚香檸美式、職人美式、粉角生椰拿鐵，門市及都可訂線上點餐平台皆適用。

●鬍子茶

鬍子茶於9日、10日有「媽咪檸最玫第2杯半價」，只要帶媽媽至門市購買「媽咪檸最玫」並說出「我愛你」，即可享優惠。限定飲品售價60元，每人限享1次優惠。

●UG

UG於9日、10日推限定套組「馥桂一生」，內含2大杯馥桂保庇茶，原價150元，特價113元，門市限定。