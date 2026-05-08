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中山國小站隱藏版魷魚羹！還有澎湃綜合版體驗一碗四吃

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如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

▲▼熊記魷魚羹。（圖／小虎食夢網授權提供）

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者陳莉玟

前陣子在42萬人的「大台北美食地圖」社團看見有團員分享這家，於是便找時間去試了一下，果然是我偏好的那種燙魷魚的魷魚羹，更好的是這家的綜合羹一次可以嚐到四種不同羹。滷肉飯也不差、黑白切中規中矩，除了紅燒肉不是我偏好的之外，是家如果在我家附近應該會很常去的店。

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位置

▲▼熊記魷魚羹。（圖／小虎食夢網授權提供）

▲這家店位於中山國小捷運站旁，新生高架道路和德惠街交叉口不遠處。

▲▼熊記魷魚羹。（圖／小虎食夢網授權提供）

環境
我對小吃店的要求很簡單，乾淨不要有臭味就好，這家算是相當乾淨，也有冷氣開放，店員也客客氣氣的，以小吃來說有80分以上。

▲▼熊記魷魚羹。（圖／小虎食夢網授權提供）

▲▼熊記魷魚羹。（圖／小虎食夢網授權提供）

菜單

▲▼熊記魷魚羹。（圖／小虎食夢網授權提供）

推薦品項

綜合羹
有四種羹，分別是魷魚羹、魚羹、魚漿包魷魚、魚酥羹，每一碗是80元，如多加一種20元，也就是說四種的綜合羹要140元，光看數字是真的有一點貴，不過份量還不少。

四種羹都有一定的水準
魚酥羹就正常的好吃，魷魚羹清爽咀嚼端也能嚐到魷魚的鮮，魚漿羹也蠻鮮美的，倒是對魚漿包魷魚有一點意見，大抵上還是好吃的。另外就是這一碗的湯頭，完完全全是我愛的那種魷魚羹湯，也有我偏好的九層塔，依我個人的口味來說有90分。

▲▼熊記魷魚羹。（圖／小虎食夢網授權提供）

▲▼熊記魷魚羹。（圖／小虎食夢網授權提供）

▲▼熊記魷魚羹。（圖／小虎食夢網授權提供）

滷肉飯
以第一口來說是好吃的，特別是帶皮的部份多了膠質和微Q，但多吃兩口後就會發現沒滷肉了，雖然光是醬汁和白飯也算是好吃。不知道可不可以花錢多淋兩匙滷肉，如果可以的話會變成近乎九成的完美。

▲▼熊記魷魚羹。（圖／小虎食夢網授權提供）

▲▼熊記魷魚羹。（圖／小虎食夢網授權提供）

紅燒肉

▲▼熊記魷魚羹。（圖／小虎食夢網授權提供）

▲看起來有一點乾，吃起來雖然還好，但不是我喜歡的口感。

豬舌

▲▼熊記魷魚羹。（圖／小虎食夢網授權提供）

▲脆嫩有致，鮮甜度也不差。

▲▼熊記魷魚羹。（圖／小虎食夢網授權提供）

▲店裡的辣椒醬非常棒，喜歡辣的朋友千萬別錯過。

熊記魷魚羹

地址：台北市中山區德惠街97－1號
電話：0983－760927
營業時間：11：00－21：00（周日休息）

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～
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