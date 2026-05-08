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麥味登聯名LuLu豬推5款限量周邊　3家門市變身主題店

▲▼連鎖早午餐品牌「麥味登」攜手人氣IP「LuLu豬」展開為期2個月的聯名活動。（圖／記者蕭筠攝）

▲麥味登攜手LuLu豬推出5款周邊。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

連鎖早午餐品牌「麥味登」聯名人氣IP「LuLu豬」，15日起推出5款限量周邊，包括磁吸手機豬架、豬豬美袋子、豬杯杯提袋等，紙杯、提袋、紙盒也都換上LuLu豬，還有3家主題店，期間限定至7月15日。

▲▼連鎖早午餐品牌「麥味登」攜手人氣IP「LuLu豬」展開為期2個月的聯名活動。（圖／記者蕭筠攝）

▲磁吸手機豬架（左）、手機背帶組（右）。

▲▼連鎖早午餐品牌「麥味登」攜手人氣IP「LuLu豬」展開為期2個月的聯名活動。（圖／記者蕭筠攝）

▲越LU越乾巾。

「麥味登 x LuLu豬」5款限量周邊結合LuLu豬軟萌形象與日常實用需求，有一秒吸附、支援多視角的「磁吸手機豬架（售價249元）」，附LuLu豬小吊飾的「手機背帶組（售價349元）」，罐頭造型「越LU越乾巾（售價429元）」，以及「豬豬美袋子（售價299元）」與「豬杯杯提袋（售價249元）」。周邊於11日上午10時起，搶先在麥味登APP開放預購。

▲▼連鎖早午餐品牌「麥味登」攜手人氣IP「LuLu豬」展開為期2個月的聯名活動。（圖／記者蕭筠攝）

▲厚切豬福滿分堡（右）、厚切豬飽飽特餐（左）。

另外，還有2款LuLu豬聯名餐點，「厚切豬福滿分堡」選用厚切黑胡椒豬排結合薯餅，單點95元、加中杯紅茶105元；「厚切豬飽飽特餐」則是厚切豬排湯種吐司，單點145元、加中杯紅茶155元。

▲▼連鎖早午餐品牌「麥味登」攜手人氣IP「LuLu豬」展開為期2個月的聯名活動。（圖／記者蕭筠攝）

▲聯名期間全門市包括紙杯、提袋、紙盒也都換上LuLu豬限定包材。

▲▼連鎖早午餐品牌「麥味登」攜手人氣IP「LuLu豬」展開為期2個月的聯名活動。（圖／記者蕭筠攝）

▲LuLu豬小卡於自取櫃門市限量送。

聯名期間全門市包括紙杯、提袋、紙盒皆換上LuLu豬限定包材；自取櫃門市還可獲得隨機LuLu豬小卡。

麥味登更打造3間「LuLu豬主題店」，分別位於台北敦南遠企店、台中興大店及高雄西子灣店，店內將設置LuLu豬大型人形立牌與大面積窗貼，營造療癒氛圍。

業者表示，此次販售的聯名周邊所得也將全數捐贈「心路基金會」做公益。

▲▼連鎖早午餐「Q Burger」首度攜手世界麵包冠軍「吳寶春師傅」推出限量手作佛卡夏系列。（圖／Q Burger提供）

▲Q Burger首度攜手世界麵包冠軍「吳寶春師傅」推出限量手作佛卡夏系列。（圖／Q Burger提供，下同）

另一連鎖早午餐「Q Burger」日前則攜手世界麵包冠軍吳寶春，推出限量手作佛卡夏系列，共有7種品項包括「鮮蔬莫扎瑞拉火腿佛卡夏（售價135元）」、「鮮蔬莫扎瑞拉鮪魚佛卡夏（售價135元）」、「鮮蔬橙香米蘭豬排佛卡夏（售價160元）」，以及「佛卡夏佐經典油醋醬（小份售價45元；大份65元）」。

3款則為套餐組合，內含佛卡夏1顆搭配沙拉、主餐，有「佛卡夏鮮蔬莫扎瑞拉德式香腸餐（售價150元）」、「佛卡夏鮮蔬莫扎瑞拉卡啦雞餐（售價160元）」、「佛卡夏鮮蔬莫扎瑞拉嫩炒蛋餐（售價130元）」。每店每日限量。

▲▼連鎖早午餐「Q Burger」首度攜手世界麵包冠軍「吳寶春師傅」推出限量手作佛卡夏系列。（圖／Q Burger提供）

▲業者同步推出6款新品。

Q Burger同步開賣6款新品，有「鮮蔬莫扎瑞拉起士吐司（售價59元）」、「鮮蔬莫扎瑞拉火腿吐司（售價75元）」、「米蘭豬排起士白醬燉飯（售價170元）」、「培根雞肉捲紅醬義大利麵（售價160元）」、「氣泡冰咖啡（售價65元）」、「西西里氣泡冰咖啡（售價80元）」。

關鍵字： 美食情報美食雲 麥味登 Q Burger

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