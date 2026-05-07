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清心福全推出「會員制」　免費入會可領折價券、生日禮

▲▼清心福全。（圖／清心福全提供）

▲清心福全導入會員制。（圖／清心福全提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

創立39年的手搖飲清心福全「會員制」上路，免費入會，現在加入現領9折券及10元抵用券，累積消費達標再升級，最高拿85折券，還有生日禮。

▲▼清心福全宣布導入「會員制」。（圖／清心福全提供）

▲清心福全提供3種會員制度。

清心福全會員制有3等級，各有不同回饋，入門的「Level1喝就對了」可領9折券1張及10元抵用券2張；累消5000元進階至「Level2一天一杯是基本」，可拿9折券3張、10元抵用券5張；年度消費滿15000元的「Level3本人就是清心菜單」則提供85折券3張、10元抵用券10張。

以上3種會員等級還可享生日禮9折券各2張，優惠券使用期限皆為1個月，會員採免費入會，期限為1年。

▲▼手搖飲會員制 。（AI協作圖／記者蕭筠製作，經編輯審核）

▲手搖飲會員制一覽。（AI協作圖／記者蕭筠製作，經編輯審核）

此外，可不可熟成茶行、大苑子、UG等品牌也有會員制，不定時享有限定優惠。可不可會員有4等級，可享會員禮、升等禮、生日禮、點數回饋，詳細資訊可至官網查詢。

大苑子旺卡會員制將會員分成3等級，入會成為「衷心會員」可享指定飲品兌換券、折價券；另開放付費升級黃金、尊爵會員，黃金會員有10%點數回饋及不定期專屬回饋，「尊爵會員」享20%點數回饋及每月2杯飲品招待。

加入UG會員「UNI」可直接領取大禮包1組，消費1元累積1點回饋，有多重優惠券及專屬生日禮。

關鍵字： 美食情報 美食雲 清心福全 會員

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