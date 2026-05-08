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排隊人潮沒斷過！三峽老街25元三角豬血糕、軟糯Q彈不黏牙

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撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者陳莉玟

在新北市三峽老街，總有幾樣美食，是你來過就不會忘記的味道，是那種一邊走、一邊吃，卻讓人忍不住回頭再買一份的經典小吃。這間是我每次到三峽老街必買的，在地人與觀光客都愛的排隊人氣「鄭記豬血糕」，憑藉著三角特殊造型與傳承數十載的堅持，在競爭激烈的三峽老街屹立不搖，一支豬血糕25元，灑上滿滿的花生粉與香菜，真的是很棒的街邊小吃。

▲▼鄭記豬血糕。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

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交通資訊
如果是開車族，可以直接導航「三峽老街」。建議可以停在三峽老街周邊收費停車場、三峽國小停車場，路邊停車格假日較難找。不開車也很方便，可以搭乘公車到「三峽老街」，下車後步行約5分鐘；或搭乘捷運至「永寧站」，轉乘916、922公車，約20分鐘到達。

▲▼鄭記豬血糕。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

排隊人潮不斷
背景是三峽老街標誌性的巴洛克風格建築與紅磚拱門，攤位前方永遠圍繞著等待的客人，大家都在太陽下排隊，就為了吃到美味的豬血糕。

▲▼鄭記豬血糕。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

▲▼鄭記豬血糕。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

價目表

▲▼鄭記豬血糕。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

▲記得以前最早買的時候是一支15元，現在雖然已調漲至25元，還是很值得品嚐，如果買10還有送1！

製作過程
最吸睛的莫過於那一籠籠不斷冒著白煙的傳統蒸籠，老闆的手法俐落如行雲流水，從蒸籠中取出一支熱氣騰騰的三角豬血糕，迅速浸入特製的鹹甜醬汁中浸泡，接著將其投入盛滿細緻花生粉的盤裡，用力翻轉、按壓，確保每一寸肌理都裹上金黃色的外衣。

▲▼鄭記豬血糕。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

媒體報導
招牌旁邊貼滿了各大媒體採訪的剪報和照片，密密麻麻地貼在入口處，既像是一份榮耀展示，也是一種讓初來乍到的食客立刻建立信任感的最直接方式。

▲▼鄭記豬血糕。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

必吃豬血糕
大家都拿著竹籤，站在紅磚牆邊或是邊走邊吃，那種蒸氣與花生香氣在微風中飄散的氛圍，讓排隊本身也成了一種對美味的期待儀式。鄭記豬血糕僅賣一種食物，來到這裡必吃的當然就是豬血糕，有分辣味或不辣，如果不加香菜記得要事先告知。

▲▼鄭記豬血糕。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

▲我個人推薦的口味是加辣，且一定要加香菜，這樣才能吃得出豬血糕的香氣與層次感。

▲▼鄭記豬血糕。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

口感表現
咬下的第一口，外層的花生粉帶有一點細微的顆粒感，緊接著是豬血糕本體軟糯卻不黏牙、Q彈卻不生硬的完美狀態，醬的辣不是直接嗆辣，而是帶著甜辣的那種，很香。中心濕潤綿密，慢慢咀嚼後，糯米的甜與淡淡的米漿香會在舌根處散發出來，有時候吃一支不過癮，還會想吃第二支！

▲▼鄭記豬血糕。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

▲▼鄭記豬血糕。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

心得
每回到三峽老街，鄭記豬血糕總是讓我每訪必排，走進那條美麗的紅磚拱廊之前，先去排隊等那支三角豬血糕，然後邊走邊吃，走進整條老街，讓花生粉的香和辣醬的甜辣，開啟三峽老街的美食之旅。

鄭記豬血糕

地址：新北市三峽區民權街87號
電話：0922－975583
營業時間：10：30－17：30（周三公休）

＊部落客《VIVIYU小世界》現有經營：部落格粉絲團

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