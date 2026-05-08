麗星郵輪東京大阪買5晚送2晚　暑假指定航次「兒童0元」

▲擁有30年歷史的麗星郵輪，旗下探索星號推出「今夏海上音樂季」。（圖／麗星郵輪提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

擁有30年歷史的麗星郵輪，旗下探索星號推出「今夏海上音樂季」，邀來陳美鳳、曾心梅、康康等重磅藝人登輪演唱，深受親子族歡迎的「星海夏令營」也回歸，暑假指定航次可享「兒童船票0元」優惠。另外，東京、大阪8天7晚航次，同步推出「買5晚送2晚」限時優惠。

▲麗星郵輪探索星號推出「今夏海上音樂季」，邀來曾心梅、康康等重磅藝人登輪演唱。



今年暑假，探索星號將整艘船化身海上娛樂舞台，邀請藝人輪番登船演出。「台灣最美歐巴桑」陳美鳳將於6月7日航次率先開唱；曾心梅接棒登上7月12日航次；康康則在8月9日壓軸演出。不同於一般演唱會，旅客除了近距離欣賞表演，也能同步享受海景、美食與派對氛圍，讓演出成為郵輪假期的一部分。

▲▼麗星夢郵輪把探索星號打造成「海上夏令營」。（圖／記者彭懷玉攝）



除了音樂主題，暑假親子重頭戲「星海夏令營」也同步回歸。船上推出觀星課程、泡泡實驗室、小小主廚、小小畫家、兒童歡樂節及「世界盃螢光小明星派對」等活動，從白天一路玩到夜晚。今年也邀請魔術師Sunny Chen登船演出，透過近距離互動魔術增添驚喜感。

其中，觀星課程將帶領孩子登上甲板認識星空與星座；泡泡實驗室則結合泡泡藝術與互動體驗；小小畫家課程由古巴藝術家雷德爾・埃斯皮諾薩親自指導創作；並讓4至12歲孩童親手製作披薩與壽司，在旅途中留下專屬回憶。

配合暑假出遊熱潮，麗星郵輪也持續推出指定航次「兒童船票0元」優惠，未滿12歲孩童作為第三、第四人入住即可免艙房費，降低親子家庭出遊門檻。

▲麗星郵輪探索星號。（圖／記者彭懷玉攝）



航程方面，全台唯一「基隆直航東京（橫濱）、清水、高知、大阪」8天7晚航次，同步推出「買5晚送2晚」限時優惠。旅客可一次串聯關東、富士山門戶、四國與關西熱門城市，不需頻繁更換飯店或安排日本國內交通，白天上岸旅行、夜晚回船享受美食與娛樂，將移動時間轉化為度假體驗。

此外，6月指定6天5晚航次同步推出「買4晚送1晚」優惠；65歲以上旅客可享「郵輪敬老票」方案；高端旅客則有「皇宮星奢華」第二人半價等專案，從親子、三代同遊到奢華度假需求皆能滿足。

麗星郵輪副總裁徐牧柔表示，麗星郵輪2.0持續以「策展式郵輪」概念規劃探索星號，從娛樂、美食、親子互動到主題活動，讓旅客從登船那一刻起，就能感受到旅程本身的樂趣。

▲鑽石公主號與藍寶石公主號首度以東京為母港出發。（圖／公主遊輪提供，下同）



另外，公主遊輪公布2027至2028年亞洲航線計畫，將涵蓋96個航次、橫跨9個國家與55個目的地，堪稱歷來最大規模亞洲航線布局。即日起至5月31日，凡預訂此航線的台灣人，每艙房最高折800美金、並享客艙免費升等優惠。

▲鑽石公主號與藍寶石公主號以東京為母港，涵蓋經典的賞櫻與賞楓航線。



公主遊輪表示，「鑽石公主號」與「藍寶石公主號」首度以東京為雙母港，除了涵蓋經典的賞櫻與賞楓航線，更規劃「深夜啟航」模式，讓旅客能參與青森睡魔祭、德島阿波舞祭等6大日本夏季祭典。此外，航線也將延伸至東南亞新加坡，以「鑽石公主號」執航，提供普吉島攀牙灣、蘇美島等天數更長且多元的深度探索。

為鼓勵台灣人搭飛機到東京搭船，即日起至5月31日，凡預訂2027至2028年東南亞或2028年日本航次，台灣旅客可享每房最高800美金折扣與免費客艙升等一階的優惠。業者進一步說明，若官網以會員登入或請旅行社用會員卡號報名訂位，可額外再享每間最高200美元優惠，意味所有跟公主遊輪合作的旅行社都適用此優惠。