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Google評分僅2星依舊排滿人潮！白沙屯老字號滷味攤

飛天璇的口袋

飛天璇的口袋 飛天璇

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

▲▼阿然滷味。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者陳莉玟

來到白沙屯拱天宮，一定會被這間「阿然滷味」吸引，不只因為它就在明顯的十字路口，還因為攤子前面總是擠滿了人。這天我們安排了白沙屯美食一日遊，來來回回經過很多次阿然滷味，所以離開前買了一些回家當伴手禮，終於知道為什麼生意這麼好，但是Google上面只有兩顆星了，因為他們家滷味真的不便宜！

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位置

▲▼阿然滷味。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲位於拱天宮走出來之後第一個十字路口的左手邊，招牌跟攤位都很大，旁邊還有正在滷的滷味。

環境

▲▼阿然滷味。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲攤子是L型的擺法，剛好可以吸收兩邊路過的客人，就算原本可能沒有想要買，但是經過就會跟著想要停下來看一下。

▲▼阿然滷味。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲▼阿然滷味。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲▼很難想像這麼多滷味要怎麼消化掉，更何況天氣悶熱的話不知道會不會影響新鮮度。

▲▼阿然滷味。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲▼阿然滷味。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲▼阿然滷味。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲▼阿然滷味。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲▼阿然滷味。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲▼阿然滷味。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲肉類滷得很油亮。

價格
攤子的滷味估計有30－40種，一般滷味攤看得到的品項這裡也幾乎都看得到，攤子上面都有寫品項的價格。除了秤重的滷味之外，也有一盒一盒裝好的滷味，我們因為是小家庭，所以我是直接自己夾再秤重。

▲▼阿然滷味。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲▼阿然滷味。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲我買的大概是200－300元，朋友說他的是600元，把大家都嚇了一跳！

心得
我拿的是甜不辣、鴨肝、豆乾、米血、鳥蛋、花生、雞心和雞胗，這樣是三百多元。滷味其實還可以，除了花生比較偏硬之外，其他滷得都有透，味道也不會過鹹，比較有記憶點的是米血和甜不辣，豆乾、雞心和雞胗就比較中規中矩。

網路上的評論說品質有點不穩定，而且東西有點粗糙，有的是吃到雞毛沒拔乾淨，有的是吃到米血太硬，還有更多是買了之後覺得價格太貴，才知道原來可以只買半斤，不需要一次買一斤。總之，如果好奇可以買一些嚐鮮，不建議一次買太多！

▲▼阿然滷味。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

阿然滷味

地址：苗栗縣通霄鎮白東里5鄰37號
電話：0921－137930

飛天璇
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