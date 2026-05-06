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超多日本遊客來朝聖！雙城街夜市水餃攤還沒營業就在排隊

Wisely拍拍照寫寫字

Wisely拍拍照寫寫字 Wisely

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者陳莉玟

印象中，上回來吃這家位於雙城街夜市的「鴻記水餃牛肉麵」應該是十年前，但它開多久我真的有點不太記得！不過，最近去隔壁的曾記當歸豬腳麵線用餐時，有被那滿滿的排隊人龍嚇到，而且絕大多數是日本觀光客，而我對他們家牛肉麵沒印象，只記得單一的韭菜水餃口味，所以就找時間再訪用餐。

▲▼鴻記水餃牛肉麵。（圖／WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

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環境
我們在下午五點半開攤前到，結果四點半左右就有人在現場等了。因為下雨的關係，吃路邊攤沒有那麼方便，所以沒像上回遇見人潮那麼誇張！

▲▼鴻記水餃牛肉麵。（圖／WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼鴻記水餃牛肉麵。（圖／WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼鴻記水餃牛肉麵。（圖／WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

店家人很客氣
一直在招呼著排隊的來客，而且面對日本客人應答日文也很流利。用餐依序排隊點餐，多人的話派一人代表，但因座位有限，不太建議多人前來。出餐速度我覺得算快，如果買外帶的話可能會比較好些。

▲▼鴻記水餃牛肉麵。（圖／WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼鴻記水餃牛肉麵。（圖／WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

菜單
餐點價格我覺得還好，牛肉麵大碗130元、小碗110元，水餃單顆7元、一份十顆。採先點餐付款，後入座品嚐，桌上有醬油、香油、白醋、酸菜及豆瓣醬，可以自取調味。

▲▼鴻記水餃牛肉麵。（圖／WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼鴻記水餃牛肉麵。（圖／WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

餐點
他們的韭菜水餃屬於筋性薄皮，內餡菜肉比例上偏菜多肉少不算飽滿，味道清淡偏大眾化口味。單點一份的話，有客製可放蒜泥的水餃盤盛裝。

▲▼鴻記水餃牛肉麵。（圖／WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼鴻記水餃牛肉麵。（圖／WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼鴻記水餃牛肉麵。（圖／WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲若是像我這樣點牛肉麵餃的話，則可以單獨再提供醬料碟方便使用。

牛肉麵小碗份量一般，可選擇寬麵或細麵，我點的是寬麵。湯頭略淡，沒有很重的紅燒味，比較偏向醬油湯，而豆瓣味道不明顯。裡頭有放入蔥花和青菜，牛肉屬於小菜切片的類型，麵條煮得不錯。

▲▼鴻記水餃牛肉麵。（圖／WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼鴻記水餃牛肉麵。（圖／WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼鴻記水餃牛肉麵。（圖／WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼鴻記水餃牛肉麵。（圖／WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲細麵非陽春麵，屬圓細麵類型。

心得
個人覺得以價錢而言不算貴，但是談不上很好吃，在現場大約有一半都是日本來客，應該也是口耳相傳。因為同桌也有日本人吃了一半沒吃完就走，所以味道上其實也不見得符合每個人喜好。我覺得沒嚐過、有興趣的話可以試試；但同價位我覺得洛陽街的牛肉麵，以及水餃會更好吃許多！

鴻記水餃牛肉麵

地址：台北市中山區雙城街12號
營業時間：17：30－01：00（周一、四休息）

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。
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