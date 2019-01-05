桃園龍潭「籃球場旁的咖啡館」　大面觀景窗+自然光超愜意

叫深度哥並不是我很有深度，反而是因為覺得自己知識..

點評：想去><

文、圖／Sean

愛喝咖啡又愛打球的我，曾經夢想過在籃球場的旁邊有家咖啡店，讓我在練完球就可以走到旁邊吹冷氣、喝咖啡，不過喝咖啡這麼久，也沒真的遇到過這樣的理想環境，沒想到這樣的夢，有人在龍潭將它付諸實現了。

野人獻曝咖啡就是我多年前想尋找的那家店。

坐在鄰路的窗邊就可以看到對面球場的比賽，太完美了。

有籃網的PU球場，而且不怕烈日不怕小雨，籃框非常多，超級棒的地方！

當下讓我比較好奇的是，台南為何沒有類似這樣的橋下球場，目前看到的橋下球場都在中北部，這樣的設施看起來空間利用率很高阿！台南怎麼不來幾座？！

店內空間不大、座位不多，佈置的簡單溫馨。

當天運氣很好，遇到了超美的光影。

菜單在吧台後方的黑板上，咖啡豆是自家烘焙。

手沖磨豆機用Kalita Next G + 小富士，義式咖啡機則是Fiamma。

店內還有氮氣咖啡設備，不過那天沒供應





在漂亮的光影下拍攝手沖咖啡的畫面真的很迷人，緩緩飄起的白煙，金色光芒帶出的影子，對於愛拍照又愛攝影的人來說是個可遇不可求的時刻。

當天喝了單品紅櫻桃，喝起來有熟透了的水果風味。



罕貝拉則是較清爽的酸甜。

檸檬塔的塔皮不是那麼酥，但是酸度恰恰好

野人獻曝原本是被我歸類在"戰略型咖啡館"裏頭，畢竟他離國三交流道非常近，當成休息站是個非常好的選擇，在我到達現場發現有超多座籃球場之後，我覺得他在我心中的地位已經超越一般戰略型咖啡館，野人獻曝咖啡的位置就是我心中完美的地點，有球場、漂亮自然光，還有好喝的咖啡，突然覺得住在龍潭很像很幸福啊！

野人獻曝咖啡

地址：桃園市龍潭區新龍路114號

時間：11：00 －19：00（周二公休）

電話：03 489 5688