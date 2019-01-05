ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

桃園龍潭「籃球場旁的咖啡館」　大面觀景窗+自然光超愜意

人生的長度天注定，人生的深度我決定 Sean

叫深度哥並不是我很有深度，反而是因為覺得自己知識..

點評：想去><
ETtoday餓勢力

▲桃園龍潭 野人獻曝咖啡。（圖／Sean提供）

文、圖／Sean

愛喝咖啡又愛打球的我，曾經夢想過在籃球場的旁邊有家咖啡店，讓我在練完球就可以走到旁邊吹冷氣、喝咖啡，不過喝咖啡這麼久，也沒真的遇到過這樣的理想環境，沒想到這樣的夢，有人在龍潭將它付諸實現了。

野人獻曝咖啡就是我多年前想尋找的那家店。

▲桃園龍潭 野人獻曝咖啡。（圖／Sean提供）

坐在鄰路的窗邊就可以看到對面球場的比賽，太完美了。

▲桃園龍潭 野人獻曝咖啡。（圖／Sean提供）

有籃網的PU球場，而且不怕烈日不怕小雨，籃框非常多，超級棒的地方！

▲桃園龍潭 野人獻曝咖啡。（圖／Sean提供）

當下讓我比較好奇的是，台南為何沒有類似這樣的橋下球場，目前看到的橋下球場都在中北部，這樣的設施看起來空間利用率很高阿！台南怎麼不來幾座？！

店內空間不大、座位不多，佈置的簡單溫馨。

▲桃園龍潭 野人獻曝咖啡。（圖／Sean提供）

▲桃園龍潭 野人獻曝咖啡。（圖／Sean提供）

▲桃園龍潭 野人獻曝咖啡。（圖／Sean提供）

▲桃園龍潭 野人獻曝咖啡。（圖／Sean提供）

當天運氣很好，遇到了超美的光影。

▲桃園龍潭 野人獻曝咖啡。（圖／Sean提供）

▲桃園龍潭 野人獻曝咖啡。（圖／Sean提供）

▲桃園龍潭 野人獻曝咖啡。（圖／Sean提供）

▲桃園龍潭 野人獻曝咖啡。（圖／Sean提供）

▲桃園龍潭 野人獻曝咖啡。（圖／Sean提供）

菜單在吧台後方的黑板上，咖啡豆是自家烘焙。

▲桃園龍潭 野人獻曝咖啡。（圖／Sean提供）

▲桃園龍潭 野人獻曝咖啡。（圖／Sean提供）

手沖磨豆機用Kalita Next G + 小富士，義式咖啡機則是Fiamma。

▲桃園龍潭 野人獻曝咖啡。（圖／Sean提供）

店內還有氮氣咖啡設備，不過那天沒供應

▲桃園龍潭 野人獻曝咖啡。（圖／Sean提供）

在漂亮的光影下拍攝手沖咖啡的畫面真的很迷人，緩緩飄起的白煙，金色光芒帶出的影子，對於愛拍照又愛攝影的人來說是個可遇不可求的時刻。

▲桃園龍潭 野人獻曝咖啡。（圖／Sean提供）

當天喝了單品紅櫻桃，喝起來有熟透了的水果風味。

▲桃園龍潭 野人獻曝咖啡。（圖／Sean提供）


罕貝拉則是較清爽的酸甜。

▲桃園龍潭 野人獻曝咖啡。（圖／Sean提供）

檸檬塔的塔皮不是那麼酥，但是酸度恰恰好

▲桃園龍潭 野人獻曝咖啡。（圖／Sean提供）

野人獻曝原本是被我歸類在"戰略型咖啡館"裏頭，畢竟他離國三交流道非常近，當成休息站是個非常好的選擇，在我到達現場發現有超多座籃球場之後，我覺得他在我心中的地位已經超越一般戰略型咖啡館，野人獻曝咖啡的位置就是我心中完美的地點，有球場、漂亮自然光，還有好喝的咖啡，突然覺得住在龍潭很像很幸福啊！

野人獻曝咖啡
地址：桃園市龍潭區新龍路114號
時間：11：00 －19：00（周二公休）
電話：03 489 5688

Sean 人生的深度我決定
閱讀一定有風險，閱讀部落格有賺有賠，按讚前應詳閱公開說明書！
部落格粉絲專頁Instagram

關鍵字： 野人獻曝咖啡 桃園美食 桃園咖啡廳 桃園龍潭 咖啡情報 Sean

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

台南在地人的口袋名單！蔬果、牛骨熬製的清甜牛肉湯

「老闆下麵很好吃」　台南幽默感暖食堂炒飯更厲害！

嘉義霜空珈琲獨特空間+老物件超美　點心盤好吃又好拍

抹茶塔融合焦糖霸氣濃郁！台南「那裡那裡」吃甜點配葡萄酒

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

嘉義人一月入住富野渡假酒店0元

苗栗新開露營地雲海如「白色巨浪」

苗栗夢幻歐風玫瑰園花季美到1月

十二廚也有波士頓龍蝦吃到飽

桃園6大新開景點

Lady M推出草莓系列蛋糕

來去新竹住一晚暖冬版

高雄隱藏版老味道！鹽埕古早味沙茶麵

全台9處龍貓隧道還能賞雲海藍眼淚

帶著行李入住　體驗五星級露營

熱門行程

最新新聞更多

內湖巴西莓碗顏色繽紛打卡必備

台灣入選全球10大推薦旅遊目的

超愜意！龍潭籃球場旁的咖啡館

紐約龍蝦三明1/10進駐微風南山

精選「全台6處玻璃教堂」超浪漫！

潔癖注意！高雄髒咖啡看好再下手

帶著行李入住　體驗五星級露營

粉鳥林崩塌　宜蘭2處景點暫停開放

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366