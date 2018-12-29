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親子雨天備案！新北板橋「玩具銀行」超寬敞、無限年齡免費玩

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▲▼ 親子雨天備案！新北板橋「玩具銀行」超寬敞、無限年齡免費玩（圖／Wenwen小姐和寶貝們）

▲超寬敞的親子景點「玩具銀行・玩聚窩」，是免費玩樂的好去處！（圖／Wenwen小姐和寶貝們授權提供，以下同，未經同意禁止任意翻攝）

旅遊中心／綜合報導
圖／Wenwen小姐和寶貝們

下雨天想出門透透氣、帶小孩放放電，該去哪好呢？新北市板橋捷運站附近有個免費的親子景點「玩具銀行・玩聚窩」，躲雨或躲太陽都適合，超寬敞的空間有各式各樣的玩具、遊戲，以推廣親子同樂、全齡共玩、環保回收等核心價值出發，沒有年齡限制，每季還會規劃不同主題讓小朋友玩不膩，是個遛小孩的好去處，住在大台北地區的家長們都可以參考！

▲▼ 親子雨天備案！新北板橋「玩具銀行」超寬敞、無限年齡免費玩（圖／Wenwen小姐和寶貝們）

部落客《Wenwen小姐和寶貝們》推薦這個位在新北板橋的親子室內景點「玩具銀行・玩聚窩」，提到目前大多的親子館、親子餐廳，都有限制6歲以下兒童才能進入遊戲區，而她的兩個孩子相差近6歲，弟弟開始出門玩的時候，哥哥已經超齡了，因此「玩具銀行」這個無年齡限制、推廣全齡共玩的空間，對他們來說實在是非常貼心。

▲▼ 親子雨天備案！新北板橋「玩具銀行」超寬敞、無限年齡免費玩（圖／Wenwen小姐和寶貝們）

這裡的玩具多半來自勸募的二手玩具，不過種類非常多樣，甚至還有來自日本東京玩具博物館的「木育玩具」。而玩具銀行也有幾個據點，目前有「玩具物流中心」、「行動玩具車」、「玩聚窩旗艦店」等模式，主要透過勸募的方式，推廣環保回收，延續玩具價值，充實新北市家庭托育資源，推廣親子共學共玩。如果家裡有不需要的玩具想捐贈，也可以聯繫該單位，讓愛延續下去。

▲▼ 親子雨天備案！新北板橋「玩具銀行」超寬敞、無限年齡免費玩（圖／Wenwen小姐和寶貝們）

玩具銀行旗艦店「玩聚窩」隱身在板橋捷運站附近的大樓之中，每週三、六、日免預約自由入場，入館不需要證件，無限制年齡，不過無論大人小孩都必須著襪才能進場，如果沒穿襪子現場也有販售，每雙50元。入口旁有鞋櫃及置物籃，場內禁止攜帶飲食，但可以帶水，也有飲水機可以使用。Wenwen小姐認為這裡唯一的缺點是不太容易到達，搭乘手扶梯上樓後，還要左彎右拐、再下一層樓梯才會抵達，如果是使用嬰兒車的家長，只能利用新板藝廊的電梯，只是藝廊10點才開館。

玩聚窩顧名思義，以「玩－與物互動」、「聚－與人互動」、「窩－與境互動」三個方向，以「玩具」及「遊戲」為主軸，運用於視覺、空間、及遊戲設計。每季還會設計不同的主題，讓小朋友玩不膩！Wenwen小姐介紹，目前展出的主題是「玩具時光機」，展期至2019年1月30日止，這次主題是依照玩具的發展時間分為五大站。

▲▼ 親子雨天備案！新北板橋「玩具銀行」超寬敞、無限年齡免費玩（圖／Wenwen小姐和寶貝們）

第一站：手作小農園（1960年以前）
此區域以台灣早期農村時代，透過生活及自然取材的玩具為主，包括復古的踩鐵罐童玩、簡單有趣的彈珠遊戲等。

▲▼ 親子雨天備案！新北板橋「玩具銀行」超寬敞、無限年齡免費玩（圖／Wenwen小姐和寶貝們）

第二站：機器大工廠（1960年~1980年）
包含鐵皮玩具、芭比娃娃、魔術方塊...等，還有大家熟悉的麥當勞兒童餐玩具，沒想到麥當勞從30幾年前就開始送玩具啦！這一區有許多懷舊的復古玩具，放在架上的統統都可以玩，只是包在透明保護套裡的則是展示品，家長需要引導及協助小朋友喔！

▲▼ 親子雨天備案！新北板橋「玩具銀行」超寬敞、無限年齡免費玩（圖／Wenwen小姐和寶貝們）

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第三站：電子地球村（1980年~1990年）
這區包括早期的電玩，紅白機、GAME BOY、俄羅斯方塊遊戲、不插電的掌上型遊戲機，家長們來這區看了應該很有感！

▲▼ 親子雨天備案！新北板橋「玩具銀行」超寬敞、無限年齡免費玩（圖／Wenwen小姐和寶貝們）

▲▼ 親子雨天備案！新北板橋「玩具銀行」超寬敞、無限年齡免費玩（圖／Wenwen小姐和寶貝們）

▲▼ 親子雨天備案！新北板橋「玩具銀行」超寬敞、無限年齡免費玩（圖／Wenwen小姐和寶貝們）

▲「手動版」俄羅斯方塊，讓小孩體驗古早電玩的樂趣。

▲▼ 親子雨天備案！新北板橋「玩具銀行」超寬敞、無限年齡免費玩（圖／Wenwen小姐和寶貝們）

▲線控板寶可夢玩具，好有意思啊！

▲▼ 親子雨天備案！新北板橋「玩具銀行」超寬敞、無限年齡免費玩（圖／Wenwen小姐和寶貝們）

▲超級復古的「逼啵」，家長們看了應該很懷念吧！

▲▼ 親子雨天備案！新北板橋「玩具銀行」超寬敞、無限年齡免費玩（圖／Wenwen小姐和寶貝們）

第四站：數位科技坊 1990~現在
迎接高科技時代來臨，遊戲轉為虛擬的互動，包括絕對武力CS、楓之谷...等，不過這裡當然沒有提供線上遊戲，主要是以文字說明。

▲▼ 親子雨天備案！新北板橋「玩具銀行」超寬敞、無限年齡免費玩（圖／Wenwen小姐和寶貝們）

▲▼ 現場還可以玩變裝！

▲▼ 親子雨天備案！新北板橋「玩具銀行」超寬敞、無限年齡免費玩（圖／Wenwen小姐和寶貝們）

第五站：共融木浴池
這區是來自日本東京玩具美術館的「木育玩具」，規劃了木球池，球池的邊緣是軌道，可以滾球，十分有趣。

▲▼ 親子雨天備案！新北板橋「玩具銀行」超寬敞、無限年齡免費玩（圖／Wenwen小姐和寶貝們）

▲▼ 親子雨天備案！新北板橋「玩具銀行」超寬敞、無限年齡免費玩（圖／Wenwen小姐和寶貝們）

▲▼ 親子雨天備案！新北板橋「玩具銀行」超寬敞、無限年齡免費玩（圖／Wenwen小姐和寶貝們）

▲▼ 親子雨天備案！新北板橋「玩具銀行」超寬敞、無限年齡免費玩（圖／Wenwen小姐和寶貝們）

現場有許多玩具可以玩，像是彈珠檯、迷你手足球檯、扭扭樂、跳棋、象棋、木製的秘密基地能讓小朋友進入；還有變裝服，可以變成美國隊長或鋼鐵人等。除此之外這裡也提供性別友善廁所、哺乳室、換尿布區，而玩具銀行的隔壁就是板橋大遠百，更鄰近時常舉辦活動的新北市政府，周邊吃喝玩樂機能樣樣俱全，是個遛小孩的好地方！

▲▼ 親子雨天備案！新北板橋「玩具銀行」超寬敞、無限年齡免費玩（圖／Wenwen小姐和寶貝們）

玩具銀行-玩聚窩
電話︰ (02)2966-3503
地址：新北市板橋區縣民大道二段88號3樓
營業時間：星期一固定休館
星期三六日(自由入場) 9:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00
星期二四五(團體預約) 9:00 - 12:00

＊Wenwen小姐和寶貝們：部落格粉絲專頁

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