ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

屏東親子遊樂天堂　在大片草皮上野餐、挑戰滑草樂趣

點評：看到一大片草原心情就好><
ETtoday旅遊雲

▲▼屏東獅頭庄水農場。（圖／I TAIWAN LIFE 玩樂創意提供）

▲適合親子遊玩的屏東獅頭庄水農場。（圖片由I Taiwan Life玩樂創意提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

爸爸媽媽帶著小孩出遊，最適合去一個有大草原、沙坑和好天氣的公園，讓孩子可以盡情的在草皮上跑跑跳跳，部落客I Taiwan Life玩樂創意就在社團《旅遊超爽的！》中分享這個屏東的農場，不但腹地廣大，還有許多設施，多個願望一次滿足！

▲▼屏東獅頭庄水農場。（圖／I TAIWAN LIFE 玩樂創意提供）

▲現場提供滑草板租借，可以選擇高度高一點的草地滑草。

屏東獅頭庄水農場，位在沿山公路185縣道57k的位置，腹地相當大，連同水面的面積佔地約9公頃，一大片草皮的景色就像世外桃源一般，一家人在這裡可以露營野餐、水上娛樂、釣魚、放風箏、滑草、玩沙等等，一個下午都捨不得離開。

▲▼屏東獅頭庄水農場。（圖／I TAIWAN LIFE 玩樂創意提供）

▲獅頭庄水農場腹地廣大，加上水面的面積約有9公頃。

I Taiwan Life玩樂創意介紹，現場可以租借滑草板，專業的場地很安全、也很有挑戰性，可以選擇坡度高度進行滑草，也有一個沙坑可以讓小朋友玩，一個下午玩玩沙、泡泡水，可以玩的很盡興。如果想要大人和小孩一起玩，也可以帶著風箏到草皮上放，相當有趣。

▲▼屏東獅頭庄水農場。（圖／I TAIWAN LIFE 玩樂創意提供）

▲除了大草皮以外也有沙坑，適合小朋友玩樂。

除了陸地上可以在草皮野餐、放風箏、滑草以外，也有踩船的活動，整體來說，屏東的獅頭庄水農場很適合親子一起出遊，也可以三五好友一起到這裡野餐團康，好山好水不無聊！

▲▼屏東獅頭庄水農場。（圖／I TAIWAN LIFE 玩樂創意提供）

▲想要欣賞更美的風景，可以選擇踩船的活動。


獅頭庄-水農場
地址：屏東縣新埤鄉沿山公路185縣道57K處
營業時間：週六~週日 09:00~18:00；正確時間請以官方資訊為準
電話：0989 277 501

關鍵字： 獅頭庄水農場 屏東農場 I Taiwan Life玩樂創意 屏東旅遊 親子旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

國境之南迎2019第一道曙光！龍磐草原跨年墾管處免費接駁

2019台灣燈會在屏東！ 包山、包海10大精選遊程輕鬆玩

南台灣下雪了！屏東粉紅聖誕季　23、24日雪花紛飛超浪漫

屏東在地人大推的瀑布美景！輕鬆好走眺望荖濃溪美景

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

汽車也能搭火車！台鐵人車同行自駕遊

懶人露營最高境界在嘉義！

全台「4大野溪溫泉」季節限定！

日本自助必備3個「交通APP」懶人包

擠千人！南投落羽松秘境草莓被採光

台北華山小日子商號　文青風選物店

北投星級飯店泡湯一日遊提案

南投4萬坪「落羽松秘境」還能採草莓

超詳細全台跨年煙火秀懶人包

CNN提醒日本旅遊重要10禮節

熱門行程

最新新聞更多

高雄超銷魂起司泡麵吐司

JR東日本咖啡店有最濃抹茶冰淇淋

屏東親子遊　大草皮上野餐、挑戰滑草

日本自助必備3個「交通APP」懶人包

置身花海中享用雲朵舒芙蕾鬆餅

台灣人「最愛去國家」排名出爐！

頭城美食多　九層炊不沾醬也好吃

花蓮世界最高雙螺旋滑梯12/26開幕

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366