屏東親子遊樂天堂　在大片草皮上野餐、挑戰滑草樂趣

點評：看到一大片草原心情就好><

▲適合親子遊玩的屏東獅頭庄水農場。（圖片由I Taiwan Life玩樂創意提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

爸爸媽媽帶著小孩出遊，最適合去一個有大草原、沙坑和好天氣的公園，讓孩子可以盡情的在草皮上跑跑跳跳，部落客I Taiwan Life玩樂創意就在社團《旅遊超爽的！》中分享這個屏東的農場，不但腹地廣大，還有許多設施，多個願望一次滿足！

▲現場提供滑草板租借，可以選擇高度高一點的草地滑草。

屏東獅頭庄水農場，位在沿山公路185縣道57k的位置，腹地相當大，連同水面的面積佔地約9公頃，一大片草皮的景色就像世外桃源一般，一家人在這裡可以露營野餐、水上娛樂、釣魚、放風箏、滑草、玩沙等等，一個下午都捨不得離開。

▲獅頭庄水農場腹地廣大，加上水面的面積約有9公頃。

I Taiwan Life玩樂創意介紹，現場可以租借滑草板，專業的場地很安全、也很有挑戰性，可以選擇坡度高度進行滑草，也有一個沙坑可以讓小朋友玩，一個下午玩玩沙、泡泡水，可以玩的很盡興。如果想要大人和小孩一起玩，也可以帶著風箏到草皮上放，相當有趣。

▲除了大草皮以外也有沙坑，適合小朋友玩樂。

除了陸地上可以在草皮野餐、放風箏、滑草以外，也有踩船的活動，整體來說，屏東的獅頭庄水農場很適合親子一起出遊，也可以三五好友一起到這裡野餐團康，好山好水不無聊！

▲想要欣賞更美的風景，可以選擇踩船的活動。



獅頭庄-水農場

地址：屏東縣新埤鄉沿山公路185縣道57K處

營業時間：週六~週日 09:00~18:00；正確時間請以官方資訊為準

電話：0989 277 501