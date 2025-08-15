ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
開箱花蓮山鄰山林青年文旅　無印風客房免千元、車站2分鐘就到

▲▼花蓮玉里山鄰山林青年文旅。（圖／記者蔡玟君攝）

▲花蓮玉里「山鄰山林青年文旅」外觀。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／花蓮報導

到玉里玩別只看金針花就走，更推薦至少住一晚，才能用更多時間感受這座縱谷間的小鎮魅力。距離玉里車站走路僅2分鐘的「山鄰山林青年文旅」就是最推薦的旅宿選擇，業者請來無印良品團隊設計，並有無印風格背包房與套房，最低睡一晚741元起。

▲▼花蓮玉里山鄰山林青年文旅。（圖／記者蔡玟君攝）

▲一樓大廳。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼花蓮玉里山鄰山林青年文旅。（圖／記者蔡玟君攝）

▲後院過去是旅社作為宴客的場所。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼花蓮玉里山鄰山林青年文旅。（圖／記者蔡玟君攝）

▲過去作為新新大旅社的階梯也有部分保留。（圖／記者蔡玟君攝）

山鄰山林青年文旅前身為在地經營50年的「新新大旅社」，後由磐鈺建設承接，並邀請無印良品團隊，藉由該品牌在日本改造老屋的多年經驗，保留過去旅社的女兒牆、過去宴客用的院子等舊有結構，同時加強支撐度、重新空間設計，讓老旅社以新姿態重生，繼續為旅人提供一處休息場域。

▲▼花蓮玉里山鄰山林青年文旅。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼背包客房採用一座座木盒子獨享體驗房設計，有雙人床也有單人床。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼花蓮玉里山鄰山林青年文旅。（圖／記者蔡玟君攝）

文旅內分為背包房與套房，所有用品、寢具皆使用無印良品產品，或由該品牌訂製設計。顛覆過往旅人對「背包房」印象都是在一處空間中設有許多上下舖、長長的膠囊房設計，無印良品為山鄰山林設計一座座木盒子造型的獨享體驗房，錯落置於背包房區域內，分有雙人床與單人床選擇，每間房都設有床頭燈、衣架、插座，將木門拉開時可以互相交流，關上後又是一處專屬自己的空間。

若希望能有私人盥洗空間，山鄰山林也有附私人衛浴的獨立背包房雙人床，約2坪空間有日式床墊與衛浴設備，並提供洗髮乳、沐浴乳、浴巾、毛巾、吹風機、閱讀燈、WIFI、空調、衣架、水壺和水杯等備品。

▲▼花蓮玉里山鄰山林青年文旅。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼套房也有不同設計，所有房內用具都是無印良品。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼花蓮玉里山鄰山林青年文旅。（圖／記者蔡玟君攝）

套房方面則有雙床房、一大床房、三人房、四人房與六人房，多種房型選擇，即使是多人出遊也不擔心。在一樓空間則設有廚房、交誼廳、洗衣房，旅客可以購買食材回來炊煮、用餐、清洗衣物。

▲▼花蓮玉里山鄰山林青年文旅。（圖／記者蔡玟君攝）

▲大廳交誼空間，可以使用這裡的廚房炊煮。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼花蓮玉里山鄰山林青年文旅。（圖／記者蔡玟君攝）

▲山友可付費使用的淋浴空間。（圖／記者蔡玟君攝）

花東縱谷擁有許多特色山林步道，吸引許多山友前往登山。為了體貼山友經過長天數登山後能有一處換洗空間，山鄰山林青年文旅內還有一處淋浴間，可提供山友付費使用，下山後能有一處沐浴場所。

