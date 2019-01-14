ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

大邱櫻花搭配草莓季！四層新鮮草莓蛋糕滿滿少女心爆棚

點評：太夢幻了吧><畢業旅行就去大邱了!
ETtoday餓勢力

▲韓國大邱咖啡名家커피명가。（影／女子的休假計劃

▲▼韓國大邱咖啡名家커피명가。（圖／女子的休假計劃提供）

▲韓國大邱咖啡名家커피명가。（圖片由女子的休假計劃提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

韓國的櫻花季到來時，城市都被染上一層粉紅，整個大邱也散發著一股浪漫的氣息，吸引許多遊客前往朝聖，當櫻花隨風飄落在行人的身上，也把幸福的氛圍帶給每一個人。要是能夠同時搭配上少女感爆棚的草莓季甜點，更是甜蜜的不行！部落客女子的休假計劃就在社團《旅遊超爽的！》中分享大邱一家甜點店，邊吃著草莓蛋糕還能邊賞櫻！

▲▼韓國大邱咖啡名家커피명가。（圖／女子的休假計劃提供）

▲韓國大邱三、四月期間同時是櫻花季和草莓季，粉紅的城市搭配粉紅的甜點，相當浪漫。

韓國大邱的咖啡名家커피명가，位在著名的桂山聖堂旁邊，桂山聖堂附近有很多櫻花樹，是許多遊客到大邱必訪的景點，選在櫻花季的時候前來，就能感受城市滿滿的粉紅氛圍，櫻花季大概在每年三、四月盛開，而草莓季的甜點則通常是每年的十一月到五月，因此想要兩種都感受到的話，可以挑選在櫻花季的時間。

▲▼韓國大邱咖啡名家커피명가。（圖／女子的休假計劃提供）

▲店內裝潢是韓系加上北歐風格。

女子的休假計劃介紹，店內的裝潢是走韓風加上北歐的風格，大面的落地窗引進自然光線，暖暖的很舒服。店裡也有位置是面對櫻花樹的，可以一邊享用甜點一邊賞櫻，順便幫甜點、飲料以櫻花為背景，拍張超甜美的沙龍照，但因為面對櫻花的座位有限，熱門時間可能需要排隊稍等。

▲▼韓國大邱咖啡名家커피명가。（圖／女子的休假計劃提供）

▲草美奶油卡布奇諾，新鮮草莓搭配牛奶、奶泡，甜而不膩，又美又好喝。

草莓奶油卡布奇諾₩6500
期間限定的草莓奶油卡布奇諾，底層是滿滿的草莓果肉，中間是飲料的主體牛奶，最上層在奶泡上疊了一整圈的新鮮草莓，說有多少女又就有多少女！喝起來也不會太過甜膩，奶泡的綿密也中和了濃郁的草莓香味，是一杯好喝又好看的飲品！

▲▼韓國大邱咖啡名家커피명가。（圖／女子的休假計劃提供）

▲草莓蛋糕在兩層海綿蛋糕中間夾著四層新鮮草莓，一吃就上癮。

草莓蛋糕₩6500
草莓蛋糕在上下兩層海綿蛋糕中間疊了四層的新鮮草莓，一點也不馬虎，女子的休假計劃表示，海綿蛋糕很薄口鬆軟，奶油溫柔的裹著草莓顯得更加甜蜜，一吃就上癮。

咖啡名家커피명가
地址：大邱市中區西城路20每日新聞社大樓1樓
營業時間：8:00-22:30

關鍵字： 亞洲旅遊 大邱 大邱咖啡廳 韓國美食 桂山聖堂 女子的休假計劃

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

阿金不吃藥！媽甜喊笑一個　秒塞入瞬間垮臉：被陰惹

推薦閱讀

人情味十足！韓國釜山、大邱傳統市場逛好逛滿

用滑索在火紅楓林穿梭！韓國大邱絕美4大賞楓地點

韓國大邱最佳賞櫻景點！粉色花瓣包圍懷舊歐風教堂超浪漫

韓國IG爆紅刨冰店！白雲奶油＋療癒造型　讓人捨不得吃

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

2019澎湖海上花火節時間表出爐

中壢韓式燒肉吃到飽400有找

超療癒！全台9大幾米打卡景點

中壢「泰國流水蝦」吃到飽試營運

微風南山美食街必吃5家人氣餐廳

萌！高雄史努比路跑報名開始

泰國絕美水上屋！窗外一望無際湖景

全台唯一「空中夜市」看夜景逛夜市

朝聖微風南山47樓高空牛排館

地表最強拉麵在台中！牛筋入口即化

熱門行程

最新新聞更多

只要180元！點主餐無限享用沙拉吧

角板山賞梅、新溪口吊橋免費玩一天

Lady M 1/18-2/28快閃..

超夢幻！大邱櫻花搭配四層草莓蛋糕

旅日遊客破3119萬人次　老謝：值得..

芋頭控最愛桃園「脆皮芋頭酥」

南海電鐵「藍武士號」彩繪列車亮相

到草屯兒童樂園敲響繽紛的幸福鐘

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366