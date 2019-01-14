大邱櫻花搭配草莓季！四層新鮮草莓蛋糕滿滿少女心爆棚

點評：太夢幻了吧><畢業旅行就去大邱了!

▲韓國大邱咖啡名家커피명가。（影／女子的休假計劃）

▲韓國大邱咖啡名家커피명가。（圖片由女子的休假計劃提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

韓國的櫻花季到來時，城市都被染上一層粉紅，整個大邱也散發著一股浪漫的氣息，吸引許多遊客前往朝聖，當櫻花隨風飄落在行人的身上，也把幸福的氛圍帶給每一個人。要是能夠同時搭配上少女感爆棚的草莓季甜點，更是甜蜜的不行！部落客女子的休假計劃就在社團《旅遊超爽的！》中分享大邱一家甜點店，邊吃著草莓蛋糕還能邊賞櫻！

▲韓國大邱三、四月期間同時是櫻花季和草莓季，粉紅的城市搭配粉紅的甜點，相當浪漫。

韓國大邱的咖啡名家커피명가，位在著名的桂山聖堂旁邊，桂山聖堂附近有很多櫻花樹，是許多遊客到大邱必訪的景點，選在櫻花季的時候前來，就能感受城市滿滿的粉紅氛圍，櫻花季大概在每年三、四月盛開，而草莓季的甜點則通常是每年的十一月到五月，因此想要兩種都感受到的話，可以挑選在櫻花季的時間。

▲店內裝潢是韓系加上北歐風格。

女子的休假計劃介紹，店內的裝潢是走韓風加上北歐的風格，大面的落地窗引進自然光線，暖暖的很舒服。店裡也有位置是面對櫻花樹的，可以一邊享用甜點一邊賞櫻，順便幫甜點、飲料以櫻花為背景，拍張超甜美的沙龍照，但因為面對櫻花的座位有限，熱門時間可能需要排隊稍等。

▲草美奶油卡布奇諾，新鮮草莓搭配牛奶、奶泡，甜而不膩，又美又好喝。

草莓奶油卡布奇諾₩6500

期間限定的草莓奶油卡布奇諾，底層是滿滿的草莓果肉，中間是飲料的主體牛奶，最上層在奶泡上疊了一整圈的新鮮草莓，說有多少女又就有多少女！喝起來也不會太過甜膩，奶泡的綿密也中和了濃郁的草莓香味，是一杯好喝又好看的飲品！

▲草莓蛋糕在兩層海綿蛋糕中間夾著四層新鮮草莓，一吃就上癮。

草莓蛋糕₩6500

草莓蛋糕在上下兩層海綿蛋糕中間疊了四層的新鮮草莓，一點也不馬虎，女子的休假計劃表示，海綿蛋糕很薄口鬆軟，奶油溫柔的裹著草莓顯得更加甜蜜，一吃就上癮。

咖啡名家커피명가

地址：大邱市中區西城路20每日新聞社大樓1樓

營業時間：8:00-22:30