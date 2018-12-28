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撈友們必收藏！海底撈公告川劇變臉表演時間表　

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▲海底撈火鍋高雄漢神店，變臉，拉麵，美甲，按摩椅，兒童遊戲室，擦鞋。（圖／記者黃士原攝）
▲海底撈川劇變臉表演。(圖／黃士原攝)

記者黃士原／台北報導

海底撈火鍋最大特色就是「肉麻式服務」，除了現場噓寒問暖之外，最特別的是還有川劇變臉表演，不過很多人還是不清楚川劇變臉表演時間，因此海底撈特別在官方粉絲專頁公布表演時間表，讓喜歡看變臉的朋友可以鎖定時間訂位。

海底撈川劇變臉表演時間每天都有5個時間，不過有分平日與假日，時間會有所不同，不過大多數都是中午有二場、晚上有二場，以及宵夜時間再一場，宵夜場不是在22:30就是在23:00。


▲海底撈川劇變臉表演時間表。(圖／取自海底撈火鍋 HaidilaoTaiwan臉書粉絲專頁)　

海底撈目前在台灣已有10家分店，海底撈桃園台茂店將於12月20日正式開幕，雖然每家店的店型不同，但海按摩椅、美甲、幫帶小孩的兒童專區都是一定有。此外，附帶華麗表演的撈麵也是必點，你會看一個年輕師傅拿起麵條，跟隨著音樂舞動手上的麵條，慢慢拉出細細的麵條。

另外，以無微不至服務出名的海底撈火鍋，板橋門市即日起提供外送服務（海底撈板橋門市限定），只要訂單滿2999元，距離海底撈板橋門市10公里以內之地區，不管是公司行號或是私人住宅皆可外送，還隨餐附上海底撈專屬爐具、鍋具及免洗餐具，用餐完畢後會再派專人去回收，在家也能開心吃火鍋。據了解，海底撈外送服務還在測試階段。

關鍵字： 美食情報 海底撈 火鍋美食

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