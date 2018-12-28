暴風雪襲北海道！連假赴日北陸地區遊客須注意交通問題

▲日本氣象廳針對北海道與北陸地需發佈暴風雪警報。（圖／達志影像／美聯社）
國際中心／綜合報導
受強烈寒流影響，日本氣象廳今天凌晨針對北海道、北陸地區發出暴風雪警報，將持續至30日，其他北日本地區也會出現積雪，靠日本海（東海）側在未來2天內降雪量可能超過1公尺。適逢新年期間，日本氣象廳警告這波強烈寒流，會直接影響各地交通，昨日北海道函館機場就受大雪侵襲，三度關閉跑道，導致多航班遭取消或延遲，而新幹線也有可能因暴風雪停駛，請規劃連假赴日北部旅遊的民眾多加注意交通資訊。
日本氣象廳表示，日本年底受到這股強烈寒流影響，北日本上空1500公尺處溫度約在零下12度，東日本與西日本地區的上空氣溫也在零下9度，是今年冬天最強冷氣團。預估以日本海（東海）側與北陸地區為中心，會出現暴風雪，將影響各地區交通，也會帶來沿海大浪，甚至連近畿地區也都可能出現積雪。
大阪地區與神戶今早降下霙，北陸、新潟地區過去12小時降雪量達30至50公分，連近畿靠日本海（東海）側也有3到5公分的降雪。日本氣象廳推估未來24小時內，新潟降雪量可達80公分、東北70公分、關東甲信也有60公分；未來的48小時新潟降雪也可能超過150公分。
北日本の日本海側と北陸を中心に大雪となり、東海や近畿の平地でもところによって雪が積もるおそれがあります。— NHKニュース (@nhk_news) 2018年12月27日
年末の帰省の時期と重なるため、気象庁は大雪や吹雪による交通への影響に警戒するよう呼びかけています。
（映像は山形県鶴岡市 午前5時半ごろ）https://t.co/tC3iEN6IN5#nhk_video pic.twitter.com/ojyC0hspmz