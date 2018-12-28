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暴風雪襲北海道！連假赴日北陸地區遊客須注意交通問題

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▲▼日本氣象廳針對北海道與北陸地需發佈暴風雪警報。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本氣象廳針對北海道與北陸地需發佈暴風雪警報。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

受強烈寒流影響，日本氣象廳今天凌晨針對北海道、北陸地區發出暴風雪警報，將持續至30日，其他北日本地區也會出現積雪，靠日本海（東海）側在未來2天內降雪量可能超過1公尺。適逢新年期間，日本氣象廳警告這波強烈寒流，會直接影響各地交通，昨日北海道函館機場就受大雪侵襲，三度關閉跑道，導致多航班遭取消或延遲，而新幹線也有可能因暴風雪停駛，請規劃連假赴日北部旅遊的民眾多加注意交通資訊。

日本氣象廳表示，日本年底受到這股強烈寒流影響，北日本上空1500公尺處溫度約在零下12度，東日本與西日本地區的上空氣溫也在零下9度，是今年冬天最強冷氣團。預估以日本海（東海）側與北陸地區為中心，會出現暴風雪，將影響各地區交通，也會帶來沿海大浪，甚至連近畿地區也都可能出現積雪。

大阪地區與神戶今早降下霙，北陸、新潟地區過去12小時降雪量達30至50公分，連近畿靠日本海（東海）側也有3到5公分的降雪。日本氣象廳推估未來24小時內，新潟降雪量可達80公分、東北70公分、關東甲信也有60公分；未來的48小時新潟降雪也可能超過150公分。

關鍵字： 日本 北海道 交通 暴風雪 日韓要聞

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