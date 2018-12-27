暖冬補助五星飯店也參戰！台北美福大飯店萬元房5千就能入住

▲美福大飯店宣布參加暖冬補助。（圖／美福大飯店提供，下同。）

記者陳涵茵／台北報導

擴大國旅暖冬遊住宿全台有感，五星飯店也參戰，台北美福大飯店27日宣布，即日起透過美福飯店官網訂房或來電訂房的旅客，凡於2019年1月1日至1月31日週一至週四入住者，每位房客憑身分證字號可享住宿費折抵優惠，平均5千初頭就能入住要價一萬五的奢華五星房。

擴大國旅暖冬遊住宿方案為30歲以下或60歲以上，每房每晚可補助至多1,500元；31歲至59歲者則每房每晚最高折抵住宿費1,000元。台北美福大飯店表示行政客房定價為14000元，以基本房試算，一月平均房價為6720元，31歲至59歲者每房每晚最高折抵住宿費1,000元，折扣後為5720元；若30歲以下或60歲以上，每房每晚可補助至多1,500元，折扣完為5220元，想偶爾奢華一下入住五星飯店一月份最省荷包。

▲入住萬元五星房也能省荷包。



台北美福大飯店獲2018年米其林指南住宿推薦，定調為頂級奢華酒店，飯店共有146間客房，標榜每房至少15坪、挑高3.4公尺的寬敞空間，使用義大利知名品牌寢具、美國床墊，從裝潢到傢具、擺設任何小細節都講究，飯店內還有沐三溫暖以傳統日式三溫暖流程做為設計發想，搭配烤箱、蒸氣室、冷熱水池等各項頂級設備，讓住客徹底放鬆。

想訂房的旅客需事先至「擴大國旅暖冬遊」活動專區民眾建檔網頁，填寫身分證字號、姓名及生日等個人資訊，節省辦理入住時間，Check in時出示身分證並表明使用暖冬補助方案。

台北美福大飯店

地址： 10491台北市中山區樂群二路55號

電話： 02 7722 3399