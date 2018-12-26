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大溪絕美秘境！1公里長落羽松大道像在國外

點評：一定要看影片~好美啊
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大溪石園路落羽松

▲大溪落羽松大道。（圖／蓉ღ海。牽手ㄩˇ你環遊世界提供）

▲大溪石園路落羽松，人少時還能幫愛車拍形象照。（圖、影／網友蓉ღ海。牽手ㄩˇ你環遊世界提供，請勿任意翻攝以免侵權）

旅遊中心／綜合報導

到了冬季，不論是臉書或IG上又開始出現了落羽松洗版的現象，在桃園除了八德霄裡埤塘和石門水庫之外，在大溪的石園路也是祕密的落雨松景點！

在石園路558巷兩側種植了約300棵落羽松，甚至被大溪區公所更名為「落羽松路」，各種色葉片層疊交織，有紅有綠有橘，一整排看去真的美不勝收，也讓落羽松大道從秘境瞬間躍升為熱門打卡點，若挑對時間來人車較少，怎麼拍也不會有人干擾。

▲大溪落羽松大道。（圖／蓉ღ海。牽手ㄩˇ你環遊世界提供）

▲▼大溪石園路落羽松，非常適合漫遊散步拍照。（圖／網友蓉ღ海。牽手ㄩˇ你環遊世界提供，請勿任意翻攝以免侵權）

▲大溪落羽松大道。（圖／蓉ღ海。牽手ㄩˇ你環遊世界提供）

油與落羽松路還算是小巷道，出入車輛不算太多，幸運的話開車前來，路邊就可以停車，全長約1公里的落羽松大道，每年約11月份葉片開始轉為金黃色，此時特別壯觀，但要看到全部轉紅，可能要等到1月份。這片綿延無盡的美景也吸引遊客特地前來拍照、打卡，慢慢散步大約可花上半小時至一小時。

▲大溪落羽松大道。（圖／記者彭懷玉攝）

▲大溪落羽松大道已經開始變色。（圖／記者彭懷玉攝）

來到石園路的落羽松，可以悠哉散步，也可以騎單車慢遊，宛如置身在國外情景。但還是要再次提醒，美景需要旅客一同維護，要發揮公德心，不要留下垃圾，且參觀時切記不要踩到落羽松的氣根、和亂停車，也勿攀折花木，讓這片秘境保留美貌，給每一個到來的人欣賞。

桃園大溪落羽松大道
地點：桃園市大溪區石園路558巷

關鍵字： 落羽松 大溪 石園路 桃園旅遊 花海旅遊

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