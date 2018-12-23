ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

影／7點就來排、草莓被採光！「南投落羽松秘境」擠進千人

ETtoday旅遊雲

▲楓樺台一渡假村（台一生態休閒農場）。（圖／IG@molly888666提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲渡假村有數不盡的落羽松外，還能採草莓。（圖／IG@molly888666提供，以下皆同，請勿隨意翻拍，以免侵權）

記者彭懷玉／綜合報導

南投埔里「楓樺台一渡假村」為20年老字號度假村，近日被爆出有數不盡的落羽松外，園區還能採草莓，但由於參觀人潮過多，草莓供不應求，園區表示，若專程為了採草莓而來，建議於官方粉專查詢或致電詢問，以免撲了空。

▲楓樺台一渡假村（台一生態休閒農場）。（圖／IG@molly888666提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲廣達4萬坪的「楓樺台一渡假村」，其實在1991年就已成立，原本是苗場，在2010年才轉型為度假村。

坐落南投埔里、合歡山山腳下，廣達4萬坪的「楓樺台一渡假村」，其實在1991年就已成立，原本是苗場，在2010年才轉型為度假村，園區公關表示，粗估昨（22）有530名遊客，有人7點就到現場排隊，今（23）日更湧進1000人入園，跟以往靜謐的氣氛大不相同，可說是被現場人潮驚呆了。

▲楓樺台一渡假村湧人潮。（圖／楓樺台一渡假村提供）

▲楓樺台一渡假村今日截至下午3點湧入1000位參觀人潮。（圖／楓樺台一渡假村提供）

▲楓樺台一渡假村（台一生態休閒農場）。（圖／IG@molly888666提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲今（23）日也有1000人入園，跟以往靜謐的氣氛大不相同，業者表示：被現場人潮驚呆了。

草莓季從現在開始到明年3、4月，但因突然湧入的人潮秒殺草莓，園區為顧及品質，會定期在粉專上公告可採草莓日期，若在假日買全票前來，卻沒採到草莓的旅客，園區會贈送印有logo的茄芷袋乙個。

▲楓樺台一渡假村（台一生態休閒農場）。（圖／ig@tw.carina提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲為顧及品質，會定期在粉專上公告可採草莓日期。（圖／IG@tw.carina提供，以下皆同，請勿隨意翻拍，以免侵權）

沒採到草莓的民眾別灰心，核心佔地面積達13公頃的度假村，規畫7大主題區能到處逛，園區的亮點首推矗立雙愛心造景的人造湖，四周被落羽松和花草包圍，遠方有層層山巒作背景，美得彷彿置身異國風景畫中。

▲楓樺台一渡假村（台一生態休閒農場）。（圖／ig@tw.carina提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲許多人不知道這裡也有絕美的落羽松分布各區，詳細棵樹難以計算。

許多人不知道這裡也有絕美的落羽松分布各區，詳細棵樹難以計算，此外，園區內的白雪木也正值花期。園區預告，再來1月份繡球花進入預備期，將帶領園區走向另番意境，旅客不妨期待一下。也歡迎旅客攜帶野餐墊和點心到園區野餐，享受漫活時光。

▲楓樺台一渡假村（台一生態休閒農場）。（圖／ig@tw.carina提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲度假村分為四星級飯店和平價民宿型，雙人房從3,600元起跳。

楓樺台一渡假村（台一生態休閒農場）
園區地址：南投縣埔里鎮中山路一段176號
營業時間：平日08:00~17:00 、假日08:00~17:00
入園全票則收取150元，可以折抵100元，採草莓、商店消費均可使用。
粉絲專頁

關鍵字： 南投旅遊 埔里旅遊 落羽松秘境 楓樺台一渡假村 採草莓

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

憨柴跳土堆...撞網「裝沒事」 媽目睹悲劇傻笑：養到二哈

推薦閱讀

4萬坪「落羽松秘境」在南投埔里！入園門票150還能採草莓

為何草莓園價位不一、價格區間曝光！「大湖草莓」5大QA

影／台中港三井Outlet開幕！不敢坐海景摩天輪..民眾：風好大

不只採草莓！雲海、落羽松如身在仙境　冬遊苗栗兩天一夜

台南海安路變聖誕嘉年華！50攤市集、38場表演、下雪場景

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

懶人露營最高境界在嘉義！

光吃自助吧就飽！金舌插旗大直ATT

南投4萬坪「落羽松秘境」還能採草莓

桃園兩大新景點品嘗網路爆紅美食

2018年排隊美食平均3個月就退燒

住墾丁200元！暖冬補助超狂優惠

台北華山小日子商號　文青風選物店

時薪420元！東京徵「地鐵助推員」

淡海輕軌24日起開放免費搭乘一個月

彰化景觀餐廳超舒壓！邊泡腳邊賞夜景

熱門行程

最新新聞更多

頭城美食多　九層炊不沾醬也好吃

花蓮世界最高雙螺旋滑梯12/26開幕

超浪漫！巨型「聖誕球」降臨北市

高雄瑞豐夜市隱藏版「滾筒炭烤」

美濃粄條漲到50元　客：不降價要投訴

超詳細全台跨年煙火秀懶人包

CNN提醒日本旅遊重要10禮節

名古屋旅遊必訪的4家人氣咖啡店

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366