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元旦起12歲以下兒童免費逛花博、搭摩天輪！曙光摩天輪限量開搶

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▲麗寶樂園摩天輪《天空之夢》。（圖／麗寶樂園提供)

▲麗寶樂園摩天輪天空之夢12月29日起12歲以下免費搭。（圖／麗寶樂園提供，下同。）

記者陳涵茵／綜合報導

新市長上任拼觀光，高雄忙著開發愛情產業，台中市長盧秀燕則在上任第一天宣布2019年元旦起，台中市民、新住民、全球12歲以下兒童均可免費參觀台中花博，麗寶樂園也跟進宣布12月29日至1月20日12歲以下免費搭乘天空之夢摩天輪。

2019年元旦起，台中市民、新住民、全球12歲以下兒童均可免費參觀台中花博，除了實踐競選承諾，屆時也計畫設置台中市民專用通道，讓民眾只要持相關證件即可免費入園。麗寶樂園再加碼，從12月29日起民國95年12月29日後出生的兒童，皆可免費搭乘天空之夢摩天輪，不過一位兒童需搭配一名現場購買全票，等同於全票平日300元、假日350元票價，一大一小皆可搭乘。

▲天空之夢上浪漫迎2018第一道曙光。（圖／麗寶樂園提供）

▲天空之夢上浪漫迎2019第一道曙光。（圖／麗寶樂園提供）

另外，跨年想搭乘摩天輪眺望曙光，天空之夢尋光之旅觀日套票官網還訂得到，天空之夢觀日搭乘券1張可連續搭乘2圈，從清晨5點45分開始轉動，坐在摩天輪車廂內眺望2019年第一道曙光別有浪漫，套票附贈早餐與天空之夢週邊商品，限量120個名額，售完為止。

麗寶樂園
地址：台中市后里區福容路8號

＊尋光之旅觀日套票
費用：699元
取票時間：5:15-6:10 am
搭乘時間：5:45-6:15 am
早餐兌換時間：6:30-12:00
訂票網址：點此
 

關鍵字： 台中旅遊 麗寶樂園 親子旅遊 花博 天空之夢 摩天輪 12歲以下免費

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