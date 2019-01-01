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19公尺高萌萌獨角獸溜滑梯！高雄氣墊動物園拍照只要30元

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▲高雄氣墊動物園。（圖／取自《Art-Zoo Taiwan 藝術動物園》臉書專頁。）

▲高雄氣墊動物園19公尺高獨角獸溜滑梯。（圖／取自《Art-Zoo Taiwan 藝術動物園》臉書專頁，下同。）

旅遊中心／綜合報導

氣墊動物園又回來了！今年的Art – Zoo藝術動物園在高雄港七號碼頭舉辦，打造最靠近海邊的氣墊樂園，高達19公尺的獨角獸溜滑梯繽紛可愛，一系列的氣墊玩樂設施要讓小朋友瘋玩，大人也拍照拍到瘋狂。

▲高雄氣墊動物園。（圖／取自《Art-Zoo Taiwan 藝術動物園》臉書專頁。）

▲氣墊動物園裡可以盡情跑跳。

Art – Zoo藝術動物園共有15座設備，入口處就超吸睛，高達6層樓的大金剛萌萌登場，另外，斑馬、水獺、羊駝、刺蝟家族接著萌萌登場，動物園裡可愛動物齊聚，還可以上去和他們一起狂跳。另外，最受小朋友歡迎的球池，今年以泡泡熊浴主題打造，讓遊客能在白球裡和動物們盡情翻滾，不過提醒遊客，氣墊樂園內需穿著襪子才能遊玩，記得要穿上襪子入園。

▲高雄氣墊動物園。（圖／取自《Art-Zoo Taiwan 藝術動物園》臉書專頁。）

▲水獺家族。

今年一樣有巨型氣墊溜滑梯，去年是粉色溜滑梯，今年華麗再升級，高達兩層樓的巨型氣墊溜滑梯，除了溜滑梯滑道是以7色彩虹打造外，還有高達19公尺的巨大獨角獸，不僅小朋友玩得不亦樂乎，喜歡獨角獸的網美們絕對也會在這拍到失心瘋。票價部分園區無限暢遊券每人350元，若只想體驗一項或三項設施也能分開買票，另外，如果不想上氣墊玩只想拍拍照，或是爸媽阿公阿嬤帶著小朋友來就可以買入園券，每人只要30元。

▲高雄氣墊動物園。（圖／取自《Art-Zoo Taiwan 藝術動物園》臉書專頁。）

▲氣墊動物園內要穿著襪子才能玩。

＊高雄氣墊動物園
地址：高雄市鼓山區蓬萊路6號
日期：即日起至2019年3月17日
票價：暢遊350元，一項氣墊100元，三項250元，入園券30元。

關鍵字： 高雄旅遊 氣墊動物園 獨角獸 親子旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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