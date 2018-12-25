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慶韓國瑜就職！高雄福容推20公分「韓」字麵包　再加碼千元餐券

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▲高雄福容製作韓字樣麵包。（圖／高雄福容提供）

▲高雄福容推出「韓」字巨大麵包。（圖／高雄福容提供）

記者陳涵茵／綜合報導

高雄市長韓國瑜就職典禮在愛河畔舉辦，一早就有不少粉絲朝聖，搭上韓流在河對岸距離僅數百公尺的高雄福容飯店也端出各項優惠，高雄福容製作了有「韓」字樣的桂圓麵包，直徑達20公分，慶祝新市長就職，配上暖冬補助雙人住房只需1,099元再加碼千元餐卷。

這巨大「韓」、「高」字巨大麵包為桂圓麵包，於高雄福容飯店一樓田園咖啡廳販售，直徑20公分的祝賀麵包還不便宜，一顆要價299元。

▲高雄福容製作韓字樣麵包。（圖／高雄福容提供）

▲高雄福容大飯店暖冬優惠住房省大，雙人只要1099元。（圖／高雄福容提供）

韓流效應加上暖冬補助，高雄福容表示12月住房率已達85%，比去年同期增加將近30%，期盼明年第一季榮景持續，福容大手筆於2019年1月1日至3月31日期間，推出「高雄發大財住房專案」雙人入住3,599元起，還加碼贈送1,000元餐飲現金券，雙人入住扣掉補助最高1,500元，只需1,099元。

交通部觀光局推出的宜花東高屏暖冬效應發燒，明年一月份延長適用，並將範圍擴大到全台灣各縣市均可申請，為了延續熱潮，並且慶祝準高雄市長韓國瑜就任，高雄福容再推好康，2019年1月1日至3月31日三個月內，入住可享觀光局補助最高1,500元，再送1,000元加菜金，入住四星級飯店品嘗大廚精緻港點料理。

＊高雄福容大飯店 Fullon Hotel Kaohsiung
地址： 803高雄市鹽埕區五福四路45號
電話： 07 551 1188

關鍵字： 高雄福容大飯店 高雄旅遊

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