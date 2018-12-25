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買機票當聖誕禮物！2千2飛北海道、歐洲來回2萬有找

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▲酷航 。（圖／酷航提供）

▲酷航推2018最後一檔閃人促銷。（圖／酷航提供）

旅遊中心／綜合報導

今（25）日就是聖誕節，買好了交換禮物卻還沒買好自己的嗎？來到歲末年終，不妨買張機票給當作犒賞自己的小旅行，航空公司推出年末優惠價格，包含台北-新加坡單程1,888元起、台北-札幌單程2,288元起、台北-洛杉磯來回16,250元起等，出發日最晚可至2019年5月底。

酷航12 月 25 日、26 日限時兩天的「週二閃人促銷延長版」，多達 32 個超人氣航點單程含稅只要 1,888 元起，促銷航點包含東京、札幌（北海道）、大阪、首爾、新加坡、普吉島、峇里島、泗水、蘭卡威、雅加達、雪梨、墨爾本、馬爾地夫、雅典、柏林等。

在促銷航點中，台北／高雄-新加坡最便宜，單程含稅1,888元起、高雄-大阪單程含稅1,988 元起、台北-札幌單程含稅 2,288元起、台北-馬爾地夫單程含稅 4,088 元起、台北/高雄-澳洲 (雪梨、黃金海岸、墨爾本、柏斯) 單程含稅 4,588 元起。旅遊日期最晚至 2019 年 5 月 31 日。

▲東京,巴黎,曼谷。（圖／國泰航空提供）

▲國泰航空東京來回萬元有找。（圖／國泰航空提供）

另外，國泰航空／國泰港龍航空推出2018年第3波官網獨享「心動價」，台北／台中／高雄-香港來回經濟客艙5,750元起、台北-東京來回經濟客艙9,600元起、台北／台中／高雄-上海來回經濟客艙7,300元、台北／台中／高雄-洛杉磯來回經濟客艙16,250元起、台北／台中／高雄-布魯塞爾來回經濟客艙19,700元起等多個優惠航點。

國泰航空／國泰港龍航空「心動價」自25日起開賣至28日，出發期間為2018年12月28日、2019年1月1日至31日、2月10日至27日、3月3日至23日。

關鍵字： 航空動態 優惠促銷

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