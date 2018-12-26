倒數8天！搭米奇列車出發陽明山　專家：東北季風強，彩虹有機會高高掛

▲「米奇趣遊台北-捷運彩繪列車」從8月底行駛以來，布滿車廂的米奇&米妮和台北知名景點，讓大人小孩搭上就不想下車！（圖／記者李毓康攝，下同）

消費中心／綜合報導

超可愛的米奇捷運彩繪列車你坐過了嗎？全台僅此一部的「米奇趣遊台北-捷運彩繪列車」是由台北觀傳局特別與迪士尼合作，只在淡水-信義線上走透透。發車至今，有粉絲每天按照時刻表追著列車跑，最幸運的就是毫無心理準備的旅客了，在列車入站後也都跟著眼睛發亮、嘴巴不自覺張大，驚喜度爆表！坐上米奇列車，一路可玩遍陽明山、北投、士林、淡水、台北101，想接近大自然追陽明山彩虹、吃夜市小吃或逛時尚信義區，搭上米奇列車一次滿足。米奇列車預計開到明年1/2（三），就要跟台北say goodbye，不管你是否搭過，都要搶在最後幾天，和米奇再次探索列車周邊秘境！

▲興奮的民眾上車後，一定要找個最佳位子，揪家人朋友和米奇、米妮拍下陽明山海芋合影。

▲童趣的米奇&米妮不只擄獲爸媽小孩的心，情侶們見到「男友視角」的米妮，也都不顧形象尖叫直呼「超可愛」！

列車外觀是超美的藍紫色，點點星空的背景也超美型，列車還沒停穩，已經讓人用手機拍到停不下來。車門刷一聲拉開，乘客走進車廂、找到空位就開始拍照！車內從地板延伸到車廂天花板，滿滿都是米奇&米妮和好朋友們在台北玩樂的畫面，整列列車更把台北7大知名旅遊景點融入設計，例如台北101、西門町、北投溫泉、貓空纜車，也可看到米奇&米妮在車廂裡逛台灣夜市、騎U-bike等，完全融入台灣生活，讓粉絲倍感親切！不過，有人知道其中一節車廂還能找得到近期台灣景點「超持久」的紀錄嗎？看到米奇&米妮在陽明山採海芋時，不少人都注意到旁邊超大、超美的彩虹，讓網友議論紛紛，「原來陽明山不只有海芋！」、「聽說冬天最容易看到彩虹了」、「文化大學的學生都看膩啦」、「是陽明山冬日特產的概念啊～」

▲一提到陽明山，許多人想到的就是「海芋」，每年也吸引超多國內外遊客賞花、採花。（圖／資料照／記者徐文彬攝）

原來，陽明山的彩虹一直是當地人和文大生心照不宣的秘密美景，直到去年11月，文化大學大氣科學系副教授周昆炫和團隊在學校上方和陽明山背風側觀測到一條大且清楚的彩虹，從清晨高高掛到下午，總計維持9小時，打破英國紀錄，更獲得金氏世界紀錄認證。「陽明山彩虹」闖出名號，大家都想上山碰碰運氣！周昆炫說明，「台灣冬天在東北季風吹拂下，北台灣山頭有較厚的雲層，空氣中也會有許多小水滴，經過太陽一照、折射後，就會形成彩虹。」一般要看彩虹通常都在夏天午後雷陣雨以後，但陽明山因氣候與地形的優勢，人們才能在每年10～隔年2月，經常一抬頭就看得到彩虹。周昆炫表示，最近來陽明山追彩虹的國外旅客不少，可見「陽明山彩虹」已變成來台北的必追景點，現在坐米奇列車追彩虹，更是不少旅人會安排的行程之一！

▲雖然不是天天都能欣賞到破金氏世界紀錄的陽明山彩虹，但冬天的彩虹可能一天就會出現好幾次，遇見「幸福」的機會超高。（圖／文化大學 周昆炫教授授權提供）

氣象主播林嘉愷也表示，近期東北季風吹過，加上雲雨區影響，都是容易形成彩虹的條件，因此來到陽明山就有機會與彩虹相遇。趁著米奇列車的倒數階段，連假這幾日和家人朋友相聚，不如就一起跳上米奇列車直衝陽明山，把握冬季最後有米奇相伴，又能看見彩虹、在新的一年擁抱幸福的機會！回程忍不住再三回味美景，還可以找找車廂裡的「陽明山彩虹」或其他景點，再和玩得超開心的米奇&米妮合影留念，把這幸福滿滿的城市小旅行感動延續到新的一年。